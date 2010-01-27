از شبکه آلمانی تا فرقه بهائیت ؛ پشت صحنه حوادث روز عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر اطلاعات در نشست خبری صبح امروز چهارشنبه خود با خبرنگاران اظهار داشت: در ظهر عاشورا و مواردی که در این روز اتفاق افتاد یک سازماندهی خارجی صورت گرفت.

وی افزود: میرحسین موسوی در صفحه فیس بوک مردم را به حضور دعوت می کند لذا اگر این صفحه برای آقای میرحسین نیست باید از این موضوع تبری می جست.

معاون وزیر اطلاعات ادامه داد: وی اطلاعیه ای برای ظهر عاشورا در این صفحه منتشر کرد و کسانی که این اطلاعیه را دیدند به صحنه آمدند.

وی همچنین گفت: آقای سازگارا و نوری زاده در شبکه های voa و b.b.c نیز فراخوانی را انجام دادند و مخاطبین خود را دعوت کردند به گونه ای که به صورت آنلاین جریان را هدایت می نمودند.

این مقام مسئول تصریح کرد: تعدادی از دستگیر شدگان از شهرستانها آمده بودند و همچنین شبکه اطلاع رسانی جریان فتنه و سازمان مجاهدین (منافقین) خلق و چریک های فدایی اقلیت و اکثریت و بهائیت نیز تعداد زیادی از نیروهای خود را در این اغتشاشات شرکت داده بودند که تعدادی از این افراد شناسایی و برخی دستگیر شدند.

معاون وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: بدین ترتیب اساسا در یک فضای مجازی روز عاشورا را روز شقاوت عنوان کرده بودند، روزی که در آن زد و خورد و درگیر شدن با پلیس وجود داشت.

شبکه ای که به سرویس اطلاعاتی آلمان وصل بود

وی در ادامه اظهار داشت: افرادی که پس از اغتشاش عاشورا دستگیر شدند شامل طیف های گوناگونی هستند به گونه ای که یک شبکه به سرویس اطلاعاتی آلمان وصل است که توسط دیپلمات های آلمانی در تهران هدایت می شدند.

این مقام مسئول ادامه داد: این شبکه شامل تعدادی از مردان و زنان جوان می شود که از طریق یکی از همین گروه های سبز فعالیت های تبلیغاتی و ارتباط با سایت ها و عوامل خارجی را برقرار کرده است به گونه ای که از طریق یکی از زنان عضو این شبکه به دیپلمات های آلمانی وصل می شدند و در میهمانی ها و محافل خصوصی آنان شرکت می کردند.

معاون وزیر اطلاعات همچنین گفت: این افراد روزانه به تبادل اطلاعات می پرداختند و دیپلمات آلمانی برای برخی از تحقیقات خود به منظور شناسایی مقرهای اطلاعاتی از آنان استفاده می کردند.

وی تصریح کرد: دو نفر از دیپلمات های آلمانی که در روز عاشورا حضور داشتند توسط پلیس در صحنه دستگیر می شوند و این افراد علائم سبزی را به همراه داشتند و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که مچ بند ها و پیراهن هایی که آلمانی ها به تن داشتند در اختیار آن گروه دختر و پسر قرار داده شده بود.

این مقام مسئول افزود: بنا داریم اعتراض دیپلماتیک خود را به دولت آلمان از طریق وزارت خارجه ابلاغ کنیم.

معاون وزیر اطلاعات در خصوص پرونده بعدی اظهار داشت: شناسایی و دستگیری عوامل اطلاعاتی در یکی از لایه های تصمیم گیری خاص آقای موسوی پرونده دیگری است به گونه ای که یکی از مشاوران نزدیک آقای موسوی به یکی از عوامل سرویس های اطلاعاتی اروپایی متصل می شود و اکنون این فرد بازداشت شده و وسیله جاسوسی هم در زمان دستگیری از این شخص کشف شده است.

وی افزود: در تیم آقای موسوی افرادی که به تیم آلمان معروف بودند در واقع تحصیلکرده های این کشور می باشند و مکتب آلمان را ترویج می دهند که برخی از آنان دستگیر شده اند.

این مقام مسئول ادامه داد: پرونده دیگر مربوط به خانمی است که دارای چند پاسپورت اروپایی و ایرانی است و قبل از آغاز تمامی اغتشاشات پس از انتخابات وارد ایران می شود به گونه ای که با تعدادی از اراذل و اوباش دوست است و آنان را به خانه خود می برده و در هنگام اغتشاش با این عده به صحنه می آمدند و با نیروهای ضد اغتشاش درگیر می شدند.

معاون وزیر اطلاعات همچنین گفت: این افراد اکثرا با قمه و چاقوهای تیز و برنده دستگیر شدند و در بازرسی های انجام شده از منزل این خانم 200 فاکتور طلا و جواهر پیدا شد و در تحقیقات مشخص شد این خانم طلا و جواهرات را خریداری می کرده و به افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند اهدا می کرده است.

وی ادامه داد: این خانم 44 سال سن دارد و تا کنون مجرد بوده و به کشورهای بسیاری مسافرت کرده است و خود این شخص می گوید به انجمن پادشاهی وابسته است.

این مقام مسئول همچنین گفت: از این شخص سابقه ای در زمینه انتقال مواد مخدر در ارتباط با یکی از دیپلمات های اروپایی بدست آمده است و این افراد تمام صحنه های مربوط به اغتشاشات را با دوربین های ظریف و ریز فیلمبرداری می کردند و از کیفیت تصاویر مشخص است که سرویس های اطلاعاتی این دوربین را در اختیار وی قرار داده است و تصاویر را به مکان هایی در اروپا ارسال کرده است. به گونه ای که در هنگام بازداشت مشاهده شد که این شخص استودیویی مجهز داشته است و با 4 نفر از اراذل و اوباش دستگیر شده است.

معاون وزیر اطلاعات تصریح کرد: دستگیری منافقین در روز عاشورا و پس از اغتشاشات به دلیل حضور سازمانی و فراخوانی کاملا مشهود است به گونه ای که در تمامی شعارهای هنجار شکن این افراد حضور داشتند و افراد را به حضور در اغتشاشات تحریک می کرده اند.

وی ادامه داد: در این زمینه بیست و چند نفر از منافقین را دستگیر کردیم که با فراخوان سازمان مجاهدین خلق در تظاهرات شرکت داشتند وعموم اغتشاشات را ظهر روز عاشورا را رهبری می کردند و این افراد به دلیل مسلح بودن سازمانشان حکم محارب را دارند.

این مقام مسئول همچنین گفت: استراتژی سازمان منافقین موج سواری بوده به گونه ای که در ظهر روز عاشورا و با فراخوان نیروهای خود را با چهره های پوشیده در مکان های مختلف راهنمایی و هدایت می کردند.

معاون وزیر اطلاعات ادامه داد: تعداد نسبتا زیادی از هواداران چریک های فدایی اقلیت و اکثریت، حزب توده و چپ های نودر ظهر روز عاشورا دستگیر شدند و این گروه ها ارتباطاتی را تحت عنوان گروه های ان جی او با یکدیگر داشتند و در تجمعات روز عاشورا به صورت سازمانی و شبکه ای شرکت نمودند و در حال حاضر 30 نفر از این گروه دستگیر شدند.

وی افزود: به طور مثال گروهی تحت عنوان انجمن مادران عزادار به این گروه مرتبط می شوند و این عده اکثرا زندانی های آزاد شده و یا خانواده های معدومین هستند.

نقش گروه بهائیت

این مقام مسئول در ادامه سخنانش به فعالیت گروه بهائیت در روز عاشورا اشاره کرد و گفت: این گروه هدایتگر صحنه بودند و به دلیل اینکه خانه های اکثر این افراد در اطراف میدان فردوسی است تصمیم گرفته بودند درب خانه های خود را برای پناه دادن اغتشاشگران باز بگذارند و شعارهای هنجار شکن سر دهند که تا کنون 13 الی 14 نفر از این افراد دستگیر شده اند.

معاون وزیر اطلاعات تصریح کرد: بهایی ها به دلیل وابستگی به اسرائیل ازنظر امنیتی و سیاسی با هدایت مسئولین امری خود در این حوادث شرکت کردند و یکی از گروههایی بودند که به دلیل عدم اعتقاد به روز عاشورا انگیزه های زیادی برای حضور خود در این روز داشتند.

وی افزود: 2 دیپلمات آلمانی به نام های مستعار "یوگی" و "اینگو" در این حوادث حضور داشتند و عکس ها و فیلم های ارتباطات این دیپلمات های آلمانی با گروهی از جوانان موجود است که سفارت آلمان باید پاسخگوی ارتباط خارج از شئون ارتباطات دیپلمات های خود با شهروندان ایرانی باشند.

این مقام مسئول همچنین گفت: جریان فتنه شاه کلیدی به نام دروغ دارد که همه سران فتنه به دام این بازی سرویس های اطلاعاتی که قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند افتاده اند.

معاون وزیر اطلاعات افزود: آنان این کلمه را در یک دیوار بتنی بسیار ضخیم قرار دادند و عملیات روانی خود را بر مبنای دروغ پی ریزی کردند و به باور همه کسانی که در سایت های اینترنتی فیس بوک، بالاترین عضویت دارند گفته اند که همه درجمهوری اسلامی ایران و صدا و سیما و روحانیت دروغ می گویند و تنها حرف راست را جریان مقابل می گویند.

وی افزود: اگر به شاه بیت همه گروه های پس از انتخابات نگاه کنیم می بینیم که این افراد روی این کلمه به طور جدی برنامه ریزی کرده اند و می خواهند بین مردم و دولتمردان فاصله بیندازند.

این مقام مسئول ادامه داد: دروغ، تقلب و بنا به حرف های یکی از سران فتنه تجاوز 3 ضلع یک مثلث کاملا کذب است که عملیات روانی در این خصوص طراحی می شود.

معاون وزیر اطلاعات با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: اکنون دقیقا سرویس های اطلاعاتی و یا سایت های غربی و ایرانی مخالف و برانداز مانند بهائیان و حزب توده به صحنه آمده و کاملا جریان را به دست گرفته اند.

وی افزود: جریان فتنه افراد مسئله دار و ضد نظام را که از ابتدای انقلاب یا محکوم یا خلاء لباس و یا مجازات شده اند در اطراف خود جمع کرده و به آنان برای مبارزه با نظام انگیزه می دهد.

تیم جرس و تحریک دانشجویان

این مقام مسئول همچنین گفت: گروه های ضد انقلاب توان زیادی را برای انگیزه دادن به دانشجویان و کشاندن آنان به خیابانها به کار گرفتند که مهمترین تیم فکری جریان فتنه، تیم جرس است که متشکل از کدیور، گنجی، مخملباف، مهاجرانی و حقیقت جو می باشد که یک بازوی عملیاتی و میانجی بین غرب و گروه های فتنه در داخل کشور محسوب می شوند.

معاون وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: سازگارا و نوری زاده گروه رسانه ای این جریان را تشکیل می دهند.

وی افزود: اروپایی و آمریکایی ها برای زنده نگه داشتن جریان فتنه اتاق های فکری را تشکیل دادند و خط و ربط های سایت های برانداز درگیری کردن مردم با نیروی انتظامی و ضد اغتشاش است و آخرین خط ربط آنان این است که هر چه را می توانید آتش بزنید.

این مقام مسئول ادامه داد: تمامی صحنه های آشوب در سایت ها و ایمیل ها برای این افراد ارسال می شود.

معاون وزیر اطلاعات تصریح کرد: شبکه ای از گروههای مجازی که متشکل از 4 الی 5 نفر هستند نیز در این ماجرا ها دستگیر شدند.

این مقام مسئول اضافه کرد: ان جی اویی متشکل از روانکاوان نیز که یک خانم مدیر این گروه بود دستگیر شدند که این خانم با تعدادی از دختران و پسران ارتباط پیدا کرده بود و برای حضور در تظاهرات فراخوان منتشر می کرد.

معاون وزیر اطلاعات همچنین گفت: اعضای یک موسسه فرهنگی و هنری نیز در این جریانات بازداشت شدند که با نرم افرازی کارهای فتنه را در زمینه صدور بیانیه های دروغین به طرفداری از خانواده های کشته شدگان و شهدا صادر می کردند که حتی از آنان پرسیده ایم که قبرهای این کشته شدگان را به ما نشان بدهند.

وی ادامه داد: این گروه در کاریکاتورها و شعارهای روزهای اغتشاش وظیفه انتقال مطالب را برعهده داشتندو از نیروهای ضد اغتشاش تصویر تهیه می کردند.

به گزارش مهر ، این مقام مسئول همچنین گفت: غرب با تمام توان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران بسیج شده است ولی دلسوزان نظام و کسانی که ما از آنان به عنوان یاران انقلاب یاد می کنیم در جریان اغتشاشات روز عاشورا اطلاعات 70 میلیونی را به ما دادند که این جریان بزرگترین یاور نظام اسلامی است.

معاون وزیر اطلاعات افزود: بیشترین اطلاعات ما از شبکه های اطلاعاتی مردمی بود و ما از مردم تشکر می کنیم و تقاضا داریم مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن همچنان در صحنه حضوری فعال داشته باشند و مانند حضور خود در روز 9 دی همه امیدهایی که ایجاد شده است را نقش بر آب نمایند.

وی همچنین گفت: رهبر معظم انقلاب فرموده اند دشمن به صحنه آمده و وزارت اطلاعات نیز به این سخن اعتقاد دارد و هنگامی که ایمیل و جیمیل را رمز می کنند و برای فیس بوک مترجم می گذارند که هم طرف ایرانی و هم طرف غربی از مطالب استفاده کند احتمالا ترفندهای دیگری نیز در آینده ایجاد خواهند کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مواردی که مطرح شد بخشی از پروژه پشت صحنه اغتشاشگران در روز عاشورا بود که این افشاگری ها همچنان ادامه خواهد یافت.