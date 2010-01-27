اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، 11 مدال رنگارنگ شیرجه روهای زیر 18 ساله آذربایجان شرقی حاصل در روز اول رقابتهای مسابقات شیرجه سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان بود.

این مسابقات در تهران آغاز شده و شیرجه روهای هشت استان کشور شامل کرمانشاه، مرکزی، قزوین، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، تهران و همدان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

شیرجه روهای آذربایجان شرقی شامل مجتبی ولی پور در سکوی یک متر و سه متر دو مدال طلا برای استان کسب کرد ، علی شکول در سکوی یک متر مدال طلا و در سکوی سه متر مدال نقره را تصاحب کرد. یاشار آبی زاده در تخته یک متر مدال طلا و در تخته سه متر مدال نقره را از آن خود کرد ، فرهاد افسری در تخته یک متر و سه متر دو مدال نقره را برای استان کسب کرد. مهرداد مرادی در سکوی یک و سه متر دو مدال برنز را از آن خود کرد ، یاسین باقری در سکوی یک متر مدال برنز را از آن خود کرد.

سومین دوره مسابقات شیرجه المپیاد ورزرشی ایرانیان به مدت سه روز از ششم تا هشتم بهمن ماه جاری و در سه گروه سنی کمتر از 18 سال برگزار می شود.

صعود 8 پله ای شنای آذربایجان شرقی در المپیاد ورزشی ایرانیان

در رقابتهای شنای سومین المپیاد ورزشی ایرانیان در رده آقایان شناگران آذربایجان شرقی در بین 23 تیم با 1260 امتیاز به مقام پنجمی کشور دست یافت تا پس از تیمهای تهران، فارس، کرج و گیلان پنجم شود.

شناگران جوان آذربایجان شرقی در دومین المپیاد ورزشی ایرانیان مقام سیزدهمی را از آن خود کرده بود که رشد 8 پله ای و صعود این تیم نشان از فرارسیدن روزهای خوب برای شنای آذربایجانشرقی است.

همچنین تیم واترپلوی جوانان آقایان آذربایجان شرقی در سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان در زنجان در بین 8 تیم برتر کشور با برد تیم خراسان رضوی و باخت از تیمهای اصفهان ، فارس به مقام پنجمی سومین المپیاد ایرانیان دست یافت.

تیم مهیان تبریز قهرمان رقابت های کیک بوکسینگ بین المللی آذربایجان شد

رقابت های بین المللی کیک بوکسینگ 2010 جمهوری آذربایجان با قهرمانی تیم مهیان تبریز پایان پذیرفت.

در این رقابت ها که با حضور ورزشکارانی از کشورهای قزاقستان، سوریه، پاکستان، ازبکستان، گرجستان، بلاروس، عراق، تیم میزبان و تیم مهیان تبریز برگزار شد، نماینده کشورمان با کسب 34 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم مهیان تبریز در این رقابت ها با پنج مدال طلای وحید پاکزاد، قدیر متهوریان، ایرج مطلبی، جلال مردان پور، مجید نظامی و دو مدال نقره رامین فرهمندی و اکبر حسین زاده و سه مدال برنز محمود ذلی، سیامک ناجیان و سجاد شاه محمدی به این عنوان دست یافت.

تیم های گرجستان با سه طلا، دو نقره و شش برنز و 27 امتیاز و جمهوری آذربایجان با دو طلا ، چهار نقره و یک برنز و 23 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند.

پیشتازی گیلان و تهران در رقابت های شطرنج تبریز

رقابتهای مرحله نهائی شطرنج پسران سومین المپیاد ایرانیان وارد دور سوم در خانه شطرنج تبریز شد تا تیمهای گیلان و تهرانه بدون برد به رقابتهای خود ادامه دهند.

رقابتهای مرحله نهائی شطرنج پسران سومین المپیاد ایرانیان با حضور 11 تیم گیلان ، تهران ، اصفهان ، مازندران ، لرستان ، خوزستان ، زنجان ، قزوین ، فارس ، یزد و میزبان آذربایجانشرقی در تبریز در حال برگزاری است.

با انجام دور سوم تیمهای گیلان و تهران را ادامه دادند.

تمرینات مداوم عامل اصلی موفقیت راگبی تبریز در کشور

سرمربی تیم راگبی آذربایجان شرقی گفت: تمرینات مداوم عامل اصلی موفقیت تیم در سومین المپیاد ورزشی ایرانیان در اهواز بود.

محمدصادق نبی در مراسم استقبال از تیم افزود: راگبی در استان بر اساس تمرینات مداوم و بدون تعطیلی برنامه ریزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: راگبی بازان استان یک ویژگی خاص دیگری نیز دارند و آن حضور انها در کلاس ها و دوره های بین المللی است.

نبی دوست با بیان اینکه تمامی عوامل موفقیت یک تیم در سومین المپیاد ورزشی ایرانیان، در تیم راگبی آذربایجان شرقی فراهم بود، افزود: در این المپیاد که در اهواز برگزار شد، 50 درصد ترکیب تیمی را از تیم شهرداری تبریز و 50 درصد دیگر را از راگبی بازان دیگر تیم های استانی برگزیده بودیم.

وی با قدردانی از اداره کل تربیت بدنی در خصوص واگذاری امکانات و زمین تمرین به تیم راگبی استان، افزود: تمامی هزینه های شرکت در این دوره از المپیاد را اداره کل تقبل کرده بود و بازیکنان تیم با قهرمانی در این رقابتها، زحمات مسوولان استان را بی پاسخ نگذاشتند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه قهرمان این دوره از المپیاد به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا که فروردین ماه سال آینده در هند برگزار می شود، شرکت خواهد داشت، تمامی برنامه هایمان را بر روی حضوری قوی در این مسابقات متمرکز خواهیم کرد.

تیم آذربایجان شرقی در رقابت های راگبی سومین المپیاد ورزشی ایرانیان در اهواز در دیدار نهایی با غلبه بر شیراز به عنوان قهرمانی دست یافت.