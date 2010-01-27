به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، دیدار الکرامه سوریه - الوحده امارات روز 30 ژانویه 2010 (10 بهمن ماه 1388) با قضاوت "والنتین کوالنکو" از ازبکستان برگزار خواهد شد. کوالنکو را در امر قضاوت این دیدار دو هموطنش "الکسی میرونوف" و "اندری بوکاتین" همراهی خواهند کرد. "ولادیسلاو تسیتلین" از ازبکستان نیز داور چهارم این مسابقه خواهد بود.

نظارت داوری دیدار الکرامه سوریه - الوحده امارات برعهده حسین عسگری است، مسابقه‌ای که منعم فخوری از اردن نماینده ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا در آن است. این مسابقه روز شنبه 10 بهمن ماه در ورزشگاه خالد بن ولید شهر حمص برگزار خواهد شد.

اسامی داوران دیدارهای مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

شنبه - 10/11/88

* آرمد فورس سنگاپور - سریویجایا اندنزی، ساعت 15، ورزشگاه چوا چو کانگ سنگاپور

داور: بنجامین ویلیامز از استرالیا

* الکرامه سوریه - الوحده امارات، ساعت 20:30، ورزشگاه خالد بن ولید شهر حمص

داور: والنتین کوالنکو

یکشنبه - 11/11/88

* دانانگ ویتنام - موانتونگ یونایتد تایلند، ساعت 11:30، ورزشگاه سان چای لانگ

داور: سوبخیدین موهد صالح از مالزی