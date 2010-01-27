حادثه عاشورا معلول اشتباه خواص و عوام / پیوستگی مردم با حق عامل پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام علی سعیدی ظهر چهارشنبه در چهارمین کنگره عاشوراپژوهی استان سمنان در امامزاده یحیی (ع) گفت: رمز پیرزی انقلاب اسلامی ایران درک پیوستگی رهبری توسط مردم بود .

وی با اشاره به اینکه فتنه های متعددی در جمهوری اسلامی ایران از نهضت آزادی، جنگ، بنی صدر، منافقین و ... اتفاق افتاده است، گفت: اطاعت و تبعیت از رهبری رمز پیروزی مردم بر این فتنه ها بوده است .

سعیدی با تاکید بر اینکه پیوستگی مردم با محوریت حق عامل پیروزی است، گفت: عرفان و شناخت از مسائل بسیار ضروری و مهم است .

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه معرفت و اطاعت و پیروی از رهبری لازمه و اصل پیروزی است، گفت: اگر آقازاده بزرگی هم دچار انحراف شود شکست خورده است .

وی رمز بقای انقلاب اسلامی را نیز اطاعت از رهبری، شریعت آسمانی و حضور مردم عنوان کرد و گفت: پیوند بین رهبری و مردم عامل بقای انقلاب اسلامی شده است .

سعیدی با اشاره به انقلابهای گذشته در جهان و بررسی واقعه کربلا و عاشورا گفت: اگر ریشه عاشورا را درآوریم می توانیم با هر نوع عاشورایی مقابله کنیم چون حوادث تاریخ قانونمند است .

به گفته وی، امروز بعضی از خسارتها ناشی از یک اشتباه تاریخی است و خواص ما در وقایع اخیر چار اشتباهاتی شدند که نتیجه اش این می شود .

سعیدی تاکید کرد: اگر 10 درصد از خواص هم ریزش کنند لطمه ای به انقلاب وارد نمی شود چون مردم در صحنه هستند .

وی با بیان اینکه متاسفانه در ماجرای فتنه اخیر برخی سواری دادند و با آدرس عوضی به جدول زدند، گفت: در جریان انتخابات، معاون اول و عضو شورای مرکزی یک حزب به رئیس حزب خودش رای نداده است .