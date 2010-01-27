حادثه عاشورا معلول اشتباه خواص و عوام / پیوستگی مردم با حق عامل پیروزی است

وی با اشاره به اینکه فتنه های متعددی در جمهوری اسلامی ایران از نهضت آزادی، جنگ، بنی صدر، منافقین و ... اتفاق افتاده است، گفت: اطاعت و تبعیت از رهبری رمز پیروزی مردم بر این فتنه ها بوده است.
سعیدی با تاکید بر اینکه پیوستگی مردم با محوریت حق عامل پیروزی است، گفت: عرفان و شناخت از مسائل بسیار ضروری و مهم است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه معرفت و اطاعت و پیروی از رهبری لازمه و اصل پیروزی است، گفت: اگر آقازاده بزرگی هم دچار انحراف شود شکست خورده است.
وی رمز بقای انقلاب اسلامی را نیز اطاعت از رهبری، شریعت آسمانی و حضور مردم عنوان کرد و گفت: پیوند بین رهبری و مردم عامل بقای انقلاب اسلامی شده است.
سعیدی با اشاره به انقلابهای گذشته در جهان و بررسی واقعه کربلا و عاشورا گفت: اگر ریشه عاشورا را درآوریم می توانیم با هر نوع عاشورایی مقابله کنیم چون حوادث تاریخ قانونمند است.
به گفته وی، امروز بعضی از خسارتها ناشی از یک اشتباه تاریخی است و خواص ما در وقایع اخیر چار اشتباهاتی شدند که نتیجه اش این می شود.
سعیدی تاکید کرد: اگر 10 درصد از خواص هم ریزش کنند لطمه ای به انقلاب وارد نمی شود چون مردم در صحنه هستند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در ماجرای فتنه اخیر برخی سواری دادند و با آدرس عوضی به جدول زدند، گفت: در جریان انتخابات، معاون اول و عضو شورای مرکزی یک حزب به رئیس حزب خودش رای نداده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه زیارت عاشورا را سند خیانت یک امت دانست و گفت: این بدترین مجازات است که انسان لعن خداوند را بخرد و طاغوت را جایگزین توحید، منکر را جایگزین معروف و باطل را جایگزین حق کند.
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