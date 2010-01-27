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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

رئیس خواجه نصیربه مهرخبرداد:

بودجه اصلی ترین بحث اجلاس روسای دانشگاهها

بودجه اصلی ترین بحث اجلاس روسای دانشگاهها

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی گفت: اصلی ترین مشکلی که در اجلاس روسای دانشگاهها با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در میان خواهیم گذاشت وضعیت بودجه دانشگاهها است.

محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسائلی که قصد دارد در اجلاس روسای دانشگاهها با مسئولان وزارت علوم در میان بگذارد گفت: مطالبات مختلف در بخشهای آموزشی، دانشجویی و فرهنگی و سند چشم انداز در این اجلاس بررسی خواهد شد. همچنین از دولت به عنوان نهاد اصلی پیشرفت علم در کشور انتظار داریم تا به این روند پیشرفت، شتاب بیشتری دهد.

وی افزود: مطالب مطرح دانشگاهها در جلسه فردا 8 بهمن ماه بیشتر حول هماهنگی در بحث مسائل فرهنگی و آئین نامه ای است. ضمن اینکه بر حل مشکلات مالی که بیشترین دغدغه دانشگاهها است تاکید خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تامین تجهیزات پژوهشی و آموزشی، روشن کردن سرنوشت پژوهانه دانشجویان دکتری، بازنگری در وضعیت دوره های شبانه و توقف افزایش بیش از اندازه ظرفیت پذیرش دانشگاهها را از دیگر مباحث محوری جلسه روسای دانشگاهها با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برشمرد.

بطحایی تاکید کرد: توصیه اساسی من این است که به موازات نیازهای برنامه پنجم و با تکیه بر اصل کیفیت به تربیت نیروی انسانی بپردازیم.

کد مطلب 1024978

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