120 عنوان برنامه در کمیته فرهنگی هنری دهه فجر برگزار می شود

داریوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در دهه فجر امسال کمیته فرهنگی و هنری استان 120 عنوان برنامه در سطح استان برگزار خواهد کرد.

وی افزود: مهمترین برنامه های این کیمته برگزاری همایش بصیرت برای همه اقشار بسیج استان، توزیع کتاب اول چهار محال و بختیاری به روایت اسناد و ساواک در 500 جلد در دانشگاه ها و مراکز تبلیغاتی و مراکز آموزشی و...، مشارکت هنرمندان در همایش بصیرت با حضور مطبوعات رسانه ها و روابط عمومیها، مشارکت اصحاب شعر و ادب، افتتاحیه شهر سپید، برگزاری مسابقه عکس جلوه های حضور در دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای، اجرای 35 نمایش خیابانی با محوریت موضوع انقلاب، پنج اجرای نمایش خیابانی در انتهای مسیر راهپیمایی 22 بهمن ماه و....است.

وی با بیان اینکه دهه فجر امسال تا 26 بهمن ماه ادامه دارد، بیان داشت: باید در برنامه ها با توجه به حوادث مذهبی که بعد از 22 بهمن است، تکریم و تعظیم این مراسمات در برنامه ها، جلوه های مذهبی و عاشورایی داشته باشد.

رضوانی با بیان اینکه در 180 کانون فرهنگی مساجد در سراسر استان جشن انقلاب برگزار می شود، اذعان داشت: در برنامه های دهه فجر سرود هزار و 357 نفری دانش آموزان استان برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: خبرگزاریها و مطبوعات استان باید به محتوا برنامه ها توجه کنند و محتوا را طوری بیان کنند که مردم متوجه اثرگذاری و اهمیت انقلاب و برنامه های دهه فجر امسال شوند.