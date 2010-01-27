تیم های واترپلو اصفهان و زنجان فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از رقابت های واترپلو سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان در رده سنی جوانان (کمتر از 18 سال) که از 3 بهمن ماه با شرکت 8 تیم تهران ، اصفهان ، فارس ، زنجان ، خوزستان ، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی و کهکیلویه و بویراحمد به میزبانی استخر شهید شهبازی مجموعه ورزشی 15 خرداد زنجان آغاز شده، عصر سه شنبه در مرحله نیمه نهایی پیگری شد تا چهره تیم های فینالیست این رقابت ها مشخص شود.

در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی زنجان، میزبان مسابقات در دیداری نزدیک و پایاپای مقابل فارس به برتری 6 بر 5 دست یافت تا به عنوان نخستین تیم راهی مسابقه فینال شود.

در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی، اصفهان به مصاف گیلان رفت که این مسابقه جذاب و دیدنی در پایان با برتری 4 بر 3 تیم اصفهان مقابل گیلان به پایان رسید تا نماینده اصفهان به عنوان دومین تیم فینالیست المپیاد سوم معرفی شود.



به این ترتیب عصر امروز و در پنجمین و آخرین روز این رقابت ها ابتدا از ساعت 15 تیم های گیلان و فارس دیدار رده بندی را برگزار خواهند کرد و از ساعت 16:30 دو تیم اصفهان و زنجان برای تعیین قهرمان سومین دوره مسابقات واترپلو المپیاد ورزشی ایرانیان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.