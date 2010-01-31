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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۹

فیروزجایی به مهر خبر داد:

افزایش 40 درصدی سرانه دانش آموزی در بودجه 89

افزایش 40 درصدی سرانه دانش آموزی در بودجه 89

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس از افزایش 40 درصدی سرانه دانش آموزان در بودجه سال 1389 خبر داد و گفت: سرانه کنونی دانش آموزان 18 هزار تومان است که در سال تحصیلی آینده تا 25 هزار تومان افزایش می یابد.

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اولین بار در بودجه وزارت آموزش و پرورش ردیف بودجه جداگانه ای برای استاندارد سازی و بهینه سازی سیستمهای گرمایشی مدارس با همکاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بر این اساس در بودجه سال آینده، 20 میلیارد تومان برای استاندارد سازی بخاریها و سیستم گرمایشی مدارس اختصاص داده ایم.

این در حالی است که پیش از این رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با بیان اینکه 64 هزار مدرسه کشور سیستم گرمایش مرکزی ندارند، گفته بود: طی پنج سال آینده باید 500 میلیارد تومان برای تجهیز وسایل گرمایشی مدارس اختصاص یابد که پیشنهاد مجلس به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اختصاص سالانه 100 میلیارد تومان اعتبار در این زمینه است.

طی سالهای اخیر، استفاده از بخاریهای نفتی چکه ای در برخی از مدارس مناطق محروم کشور همچون روستای درود زن مرودشت و یا قلع جق در بجنورد موجب آتش سوزی و سوختگی دانش آموزان شده است.

کد مطلب 1024985

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