اگر تهدیدی در میان بود قطعا به اهواز می رفتم

خداداد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: روزی که از سوی برادران شفیعی زاده پیشنهاد سرمربیگری استقلال اهواز را دریافت کردم از آنها خواستم تا در این باره کمی فرصت بدهند تا به این موضوع بیشتر فکر کنم.

سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال اهواز تصریح کرد: پس از ساعتها بررسی همراه با شک و تردید، متقاعد شدم تا به درخواست دوستانم پاسخ مثبت بدهم و خود را برای سفر به اهواز آماده کنم و پس از مهیا کردن تمامی شرایط و همچنین تهیه بلیط به فرودگاه رفتم که اتفاقا همان لحظه پدرم با من تماس گرفت و خواست تا بدلیل بد آمدن استخاره به اهواز نروم.

عزیزی در خصوص تهدید وی از سوی لیدرهای اهوازی گفت: از وقتی به دنیا آمده ام هنوز کسی مرا تهدید نکرده است و مطمئن باشید که این شایعات ساخته ذهن افرادی بیکار و درمانده است با این حال اگر تهدیدی در میان بود قطعا به اهواز میرفتم تا ثابت کنم که از هیچ کس نمی ترسم.

وی خاطر نشان کرد: با این حال باید بگویم که سال گذشته بنده در وضع نامناسبی استقلال اهواز را تحویل گرفتم و خوشبختانه به یاری خدا و اتحاد عوامل باشگاه توانستیم این تیم را از سقوط به دسته یک نجات دهیم اما در این برهه زمانی احساس کردم که نمیتوانم به این تیم کمک کنم.

سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال اهواز اظهار داشت: استقلال اهواز یکی از تیمهای شایسته و جوان لیگ برتر است که توسط مدیران فوتبال دوست و دلسوز اداره می شود و بنده امیدوارم در ادامه لیگ، همچون گذشته موفق باشند و بتوانند دل مردم خونگرم اهواز را شاد کنند.