تعداد مشترکان آب آشامیدنی در گیلان نسبت به قبل از انقلاب 10 برابر شد

ناصرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش و تراکم جمعیتی 49 شهر استان گیلان بر لزوم سرمایه گذاری کلان برای تأمین آب و همچنین اجرای شبکه های انتقال، توزیع، شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب به عنوان مهمترین نیازهای اساسی شهروندان استان تاکید کرد.

وی ادامه با اعلام اینکه تا سال 57 در بخش آب آشامیدنی 30 هزار و 242 مشترک آب در استان وجود داشت که تا سال 1371 یعنی زمان تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب استانی به 133 هزار و 400 فقره رسید، اظهار داشت: در حال حاضر این عدد به بیش از 320 هزار فقره رسیده است یعنی نسبت به سال 57 بیش از 10 برابر و نسبت به سال 71 به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل آبفای گیلان گفت: تا سال 57 حدود 22 هزار و 500 فقره انشعاب فاضلاب وجود داشت که در سال 71 به 99 هزار و 405 فقره و در حال حاضر به بیش از 200 هزار فقره افزایش پیدا کرده است.

وی با توجه به اینکه منبع تأمین آب آشامیدنی شهرها از محل آبهای سطحی است، به تصفیه خانه بزرگ آب گیلان اشاره کرد و افزود: این تصفیه خانه علاوه بر 24 تصفیه خانه دیگر استان به عنوان بزرگترین پالایشگاه آبهای سطحی منطقه عمل می کند که آب شهر های رشت، خمام، انزلی، لاهیجان، لنگرود، آستانه اشرفیه، سیاهکل و بندر کیاشهر از این طریق تصفیه و تأمین می شود.

امینی در زمینه وضعیت فاضلاب و طرحهای در دست اجرای شرکت با اشاره به اینکه کارکرد شبکه سنتی دفع فاضلاب از نظر زیست محیطی مطلوب نظرنیست و صدمات زیادی به بافت طبیعی زیستگاه گیلان می رساند، اظهار داشت: شرکت آب وفاضلاب گیلان به منظور حفظ محیط زیست و تالاب بین المللی انزلی تصمیم گرفت پروژه اجرای خطوط جمع آوری واحداث تصفیه خانه فاضلاب شهرهای استان به ویژه رشت، بندر انزلی و لاهیجان را در مرحله اول اجرایی کند.

وی با توجه به حجم گسترده پروژههای بانک جهانی در دو شهر رشت و بندرانزلی گفت: تا کنون بیش از هزار و 500 کیلومتر تأسیسات آب و فاضلاب در دو شهر بندر انزلی و رشت اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای گیلان مجموع تعهدات شرکت آب و فاضلاب گیلان را در دو بخش اصلاح و توسعه شبکه آب و توسعه شبکه فاضلاب رشت به ترتیب 701 و 344 کیلومتر و میزان اقدامات انجام شده را 457 و 136 کیلومتر عنوان کرد و یاد آور شد: این شرکت در شهر انزلی با توجه به اینکه 155 کیلومتر اصلاح و توسعه آب و 155 کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب را متعهد شده بود تاکنون 202 کیلومتر اصلاح و توسعه آب و 97 کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب را به انجام رسانده است.