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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

در گیلان؛

54 میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی سرمایه گذاری شد

54 میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: برای اجرای بهره مندی 56 روستای استان گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 54 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این تعداد پروژه در دهه مبارک فجربه بهره برداری می رسد، افزود: این پروژه ها شامل 55 هزار متر لوله گذاری خط انتقال، اجرای شبکه توزیع به طول 258 هزار متر، یک هزار و 860 مترمکعب مخزن زمینی، 12 باب ایستگاه پمپاژ، بهسازی 19 دهنه چشمه و حفر هفت حلقه چاه است.

وی ادامه داد: با بهره برداری این تعداد پروژه هشت هزار و 110 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

مدیرعامل آبفار گیلان همچنین ازآغاز عملیات اجرایی لوله گذاری به روستاهای خواچکین و فاز اول مجتمع چوکام از توابع شهرستان رشت خبر داد و افزود: پروژه لوله گذاری روستای خواچکین به طول هفت هزار متر با استفاده از خط انتقال آب رشت - انزلی با اعتباری افزون بر یک هزار و 200 میلیون ریال برای بهره مندی 270 خانوار عملیاتی شده است.

وی یاد آور شد: همچنین عملیات لوله گذاری فاز اول مجتمع چوکام به طول بیش از 50 هزار متر برای آب رسانی به روستاهای تازه آباد، خواچکین، بالامحله چوکام و بلسکله با اعتباری افزون هفت هزار و 500 میلیون ریال برای بهره مندی دو هزار خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی آغاز شده است.
کد مطلب 1024990

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