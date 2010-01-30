54 میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی سرمایه گذاری شد

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این تعداد پروژه در دهه مبارک فجربه بهره برداری می رسد، افزود: این پروژه ها شامل 55 هزار متر لوله گذاری خط انتقال، اجرای شبکه توزیع به طول 258 هزار متر، یک هزار و 860 مترمکعب مخزن زمینی، 12 باب ایستگاه پمپاژ، بهسازی 19 دهنه چشمه و حفر هفت حلقه چاه است.

وی ادامه داد: با بهره برداری این تعداد پروژه هشت هزار و 110 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

مدیرعامل آبفار گیلان همچنین ازآغاز عملیات اجرایی لوله گذاری به روستاهای خواچکین و فاز اول مجتمع چوکام از توابع شهرستان رشت خبر داد و افزود: پروژه لوله گذاری روستای خواچکین به طول هفت هزار متر با استفاده از خط انتقال آب رشت - انزلی با اعتباری افزون بر یک هزار و 200 میلیون ریال برای بهره مندی 270 خانوار عملیاتی شده است.

وی یاد آور شد: همچنین عملیات لوله گذاری فاز اول مجتمع چوکام به طول بیش از 50 هزار متر برای آب رسانی به روستاهای تازه آباد، خواچکین، بالامحله چوکام و بلسکله با اعتباری افزون هفت هزار و 500 میلیون ریال برای بهره مندی دو هزار خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی آغاز شده است.