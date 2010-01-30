10 شهرستان گیلان برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه را اجرا می کند

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: برنامه

برنامه متعلق به جامعه در درون برنامه توسعه و با مشارکت اعضای محلی به منظور ارتقای سطح سلامت و توانبخشی معلولان که اجرای آن توسعه عدالت اجتماعی برای معلولان را در بردارد.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: براساس آمار سازمان بهداشت جهانی حدود 10 درصد از جمعیت هر جامعه ای دچار معلولیت و سه درصد آنها دچار معلولیت بارزند و براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، جمعیت روستای گیلان افزون بر یک میلیون و 100 هزار نفر است که حدود 33 هزار نفر معلول دارند و در روستاهای 10 شهرستان تالش، انزلی، آستانه اشرفیه، رضوانشهر، لنگرود، لاهیجان، فومن، سیاهکل، صومعه سرا و ماسال 9 هزار و 603 نفر از معلولان را شناسایی کردند.

وی بیان کرد: در روستاهای این 10 شهرستان به 18 درصد از جمعیت روستای که در گروه معلولان بودند خدمات ارائه شده است.

کوچکی نژاد با بیان اینکه روند تحت پوشش قرار دادن