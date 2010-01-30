10 شهرستان گیلان برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه را اجرا می کند

وی ادامه داد: اینبرنامه متعلق به جامعه در درون برنامه توسعه و با مشارکت اعضای محلی به منظور ارتقای سطح سلامت و توانبخشی معلولان که اجرای آن توسعه عدالت اجتماعی برای معلولان را در بردارد.
مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: براساس آمار سازمان بهداشت جهانی حدود 10 درصد از جمعیت هر جامعه ای دچار معلولیت و سه درصد آنها دچار معلولیت بارزند و براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، جمعیت روستای گیلان افزون بر یک میلیون و 100 هزار نفر است که حدود 33 هزار نفر معلول دارند و در روستاهای 10 شهرستان تالش، انزلی، آستانه اشرفیه، رضوانشهر، لنگرود، لاهیجان، فومن، سیاهکل، صومعه سرا و ماسال 9 هزار و 603 نفر از معلولان را شناسایی کردند.
وی بیان کرد: در روستاهای این 10 شهرستان به 18 درصد از جمعیت روستای که در گروه معلولان بودند خدمات ارائه شده است.
کوچکی نژاد با بیان اینکه روند تحت پوشش قرار دادنCBR برای شهرستانها در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است، یاد آورشد: ویژگی این برنامه در گیلان به صورتی بوده که با مداخله دادن اعضای صاحب نفوذ روستای همانند دهیاران، روسای شورای اسلامی روستا، معتمدان، خانوادههای معلول و خود معلولان، شورای توانبخشی روستا تشکیل شده و آنان خدمات توانبخشی را برای معلولان روستای ارائه می دهند.
درحال حاضر 23 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان گیلان است.
نظر شما