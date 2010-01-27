میزان بارندگی در استان زنجان 52 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی قبل از ظهر چهار شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه های بخش آب استان زنجان با بیان اینکه در چهار اول سال آبی 89- 88، یکصد میلیمتر بارندگی را در سطح استان شاهد بوده ایم، افزود: این میزان در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل، 33 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی به وجود 15 هزار و 288 چاه عمیق و نیمه عمیق در سطح استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 350 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان وجود دارد که سهم شهرستان زنجان 117 حلقه چاه غیرمجاز است.

فهیمی با اشاره به اینکه سدگلابر به زودی به بهره برداری خواهد رسید، افزود: سدگلابر در منطقه ایجرود قرار دارد و تاکنون 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. دریچه های آبگیری انداخته شده و 16 میلیون متر مکعب آب ذخیره سازی شده است.

فهیمی با اشاره به اینکه با افتتاح این سد، سیلابهای بهاره و پاییزه در این منطقه مهار خواهند شد، افزود: همچنین آب این سد موجب خواهد شد که خشکسالی در منطقه مورد نظر ایجاد نشود نگیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان با اشاره به سدهای دردست احداث شرکت آب منطقه ای گفت: عملیات اجرایی سد تالوار با پیشرفت 66 درصد، سد مشمپا با پیشرفت 15 درصد و سد مراش با1.3 پیشرفت ادامه دارد.

فهمیمی افزود: سد کینه ورس در مرحله قرارداد اول با 95 درصد پیشرفت و در مرحله قرارداد دوم 15 درصد پیشرفت داشته است.

وی در ادامه به حجم مخازن آب زیرزمینی استان زنجان اشاره و ابراز داشت: در حال حاضر 8.2 میلیارد مترمکعب، حجم مخازن آب زیرزمینی استان است که سالانه 1.23 میلیارد مترمکعب از این آبها تخلیه و1.05 میلیارد متر مکعب تغذیه می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان افزود: با بستن چاه های غیرمجاز و ایجاد و اصلاح شیوه های نوین آبیاری می توانیم منابع آبی استان را احیا کنیم.

فهیمی در ادامه تدوین برنامه پنج ساله پنجم آب استان در قالب برنامه استراتژیک توسعه منابع آب را از برنامه های توسعه ای عنوان کرد و گفت: تامین، انتقال و سرمایه گذاری در بخش آب از مسائل استراتژیک این حوزه است.

وی به چالشهای پیش روی شرکت آب منطقه ای زنجان اشاره کرد، گفت: ارتقا کیفیت منابع آبی استان و به تعادل رساندن دشت های ممنوعه از جمله این چالشها است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان به بیلان حوزه قزل اوزن اشاره کرد و گفت: سالانه بیش ازدو میلیارد مترمکعب آب وارد حوزه آبریز قزل اوزن در استان می شود که 1.93 میلیارد مترمکعب در این حوزه مصرف می شود.

فهیمی افزود: استفاده از آب بازیافت تصفیه خانه های استان در بخش کشاورزی یکی از بر نامه های اساسی شرکت آب منطقه ای زنجان است.