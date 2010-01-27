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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۰۷

خبرگزاری فرانسه ادعا کرد:

شهید و زخمی شدن 6 نفر در حمله به دو اتوبوس زائران ایرانی در عراق

شهید و زخمی شدن 6 نفر در حمله به دو اتوبوس زائران ایرانی در عراق

خبرگزاری فرانسه در خبری فوری اعلام کرد: در حمله به دو اتوبوس زائران ایرانی در کاظمین یک زن شهید و پنج نفر دیگر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری ساعاتی پیش از حمله به یک اتوبوس ایرانی در مسیر کاظمین (شهر بغداد) خبر داده بودند که در پی آن دو نفر زخمی شده بودند.

دقایقی پیش خبرگزاری فرانسه در خبری فوری اعلام کرد: دو اتوبوس زایران ایرانی در غرب بغداد (منطقه حی العدل) مورد حمله قرار گرفته اند، که تاکنون بر اثر آن یک زن شهید و پنج نفر دیگر(که همگی ایرانی بوده اند)، زخمی شده اند.

بنابر این گزارش، اکثر ساکنان منطقه حی العدل اهل سنت هستند.

همچنین راننده عراقی یکی از این اتوبوس ها نیز در این تیراندازی کشته شده است، که بر این اساس آمار تلفات این حمله تروریستی به دو کشته و 5 زخمی می رسد.

ساعتی پیش پس از اعلام خبر حمله به یک اتوبوس ایرانی در بغداد مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت اسامی مجروحین حادثه تروریستی حمله به زائران ایرانی در مسیر کاظمین را اعلام کرد.

عبدالله نصیری آخرین جزئیات حادثه تروریستی حمله به اتوبوس حامل زائران ایرانی در مسیر کاظمین را تشریح کرده و گفته بود: اتوبوس مورد حمله قرار گرفته حامل زائران شهرستان تربت جام خراسان رضوی بود که در مسیر رسیدن به شهر کاظمین مورد حمله گروههای تروریستی قرار گرفت.

این مقام مسئول با اعلام اینکه راننده عراقی اتوبوس کشته شده، اعلام کرده بود: دو تن از هموطنان خراسانی به نامهای "فاطمه کریمی" و "محمد علی اکبری" مجروح شده اند که به بیمارستان انتقال یافته و هم اینک بستری هستند. این اتوبوس متعلق به شرکتهای زیر نظر و تحت حمایت سازمان حج و زیارت بوده است.

کد مطلب 1024994

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