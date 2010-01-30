1100 تن ذرت یارانه دار در بین مرغداران واجد شرایط گیلان توزیع شد

حبیب اسداله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان ذرت بر اساس توافق حاصله با شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بهبود تولیدات دامی استان از طریق این اتحادیه توزیع شده است.

وی با اظهار نگرانی از افزایش بی رویه قیمت جوجه که به مرز10 هزار ریال رسیده است، اظهار داشت: قیمت تمام شده هرقطعه جوجه حداکثر چهار هزار ریال است و قیمت فعلی بسیار غیر واقعی است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان عمده علت گرانی جوجه را افزایش تقاضا برای جوجه ریزی برای تولید مرغ در ایام عید، ورود واسطه ها و دلالان در فروش جوجه و ملتهب کردن بازار و کاهش تولید جوجه عنوان و ابراز امیدواری کرد که با کاهش تقاضا ظرف روزهای آینده و حداکثر در دهه سوم بهمن قیمت جوجه به شدت کاهش یابد.

اسداله نژاد با اشاره به افزایش قیمت ذرت و سویا و جوجه در روزهای اخیر یاد آور شد: قیمت تمام شده هرکیلو مرغ در حال حاضر حدود 19 هزار ریال است و اگر مرغ زنده در ایام عید زیر20 هزارریال باشد مرغداران به شدت متضرر خواهند شد.