ستاد نوروزی استان خوزستان تشکیل شد

سید عباس طباطبایی درگفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در خصوص کمیته های این ستاد اظهار داشت: این ستاد متشکل از 9 کمیته اطلاع رسانی فرهنگی، امنیتی و انتظامی، پشتیبانی، کمیته بهداشت و درمان، اسکان و پذیرایی، اسکان ویژه راهیان نور، حمل و نقل، هماهنگی و پشتیبانی راهیان نور، و همچنین کمیته پاکسازی است.



وی افزود: همچنین نظارت بر افزایش ایمنی تردد در جاده ها، نظافت و جمع آوری زباله های اماکن عمومی به صورت مستمر، توسعه قایقرانی و کشتیرانی، ترمیم و زیبا سازی جایگاه های سوخت، ثبت و انتشار آمارهای روزانه گردشگری و مستند سازی از جمله اقداماتی است که این ستاد باید انجام دهد.



طباطبایی به پتانسیلهای بالای استان خوزستان در جذب گردشگر و پذیرایی بیش از چهار میلیون و 500 هزار گردشگر نوروز 88 اشاره و پیش بینی کرد: با توجه به مطلوبیت وضع هوای امسال نسبت به سالهای گذشته امسال خوزستان میزبان بازدید کنندگان بیشتری خواهد بود.



معاون عمرانی استاندار خوزستان از افزایش ظرفیت جابجایی مسافر تا 10 هزار نفر در روز خبر داد و افزود: تعداد قطارهای برون استانی از 15 تا 25 اسفند به تدریج از چهار قطار به 10 قطار افزایش خواهند یافت و دو پست جدید برای سفرهای دوره استانی به شبکه حمل و نقل ریلی استان افزوده می شود .



سد کرخه با 105 هزار نفر بازدید کننده و موزه شوش با 45 هزار نفر بازدید کننده پر جاذبه ترین مکانهای استان خوزستان در نوروز 88 هستند.

