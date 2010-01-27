هزار طرح نیمه تمام در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم پیش از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح خدمات دولت در کشور گفت: در دهه فجر 552 طرح عمرانی و زیربنایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اعتباری بالغ با 270 میلیارد تومان در استان قزوین افتتاح می شود.

وی افزود: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گرامیداشت اتفاق بزرگ تاریخی در کشور است که با افتتاح طرحهای مهم عمرانی و اقتصادی ذائقه مردم با بخشی از خدمات دولت شیرین می شود.

عجم با اشاره به طرحهای آماده بهره برداری در دهه فجر اظهار داشت: با تلاش مجموعه مدیران، صنعتگران و سرمایه گذاران استان در ایام دهه فجر552 طرح در بخشهای امور زیربنایی وعمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افتتاح خواهد شد.

وی اعتبارات هزینه شده برای اجرای طرحها را بالغ بر270 میلیارد و 852 میلیون تومان ذکر کرد ویادآورشد: این طرحها در سه بخش به اجرا درآمده که درامور زیربنایی و عمرانی 300 طرح شامل: راه وترابری، برق، گاز، مسکن و شهرسازی، آبفای روستایی، حمل و نقل و پایانه ها، و شهرداریها، در امور اقتصادی 177 طرح در بخشهای آب، خاک و کشاورزی، صنعت، تعاون وامور مالیاتی وبانکها ودر امور فرهنگی و اجتماعی 75 طرح دربخش صداوسیما، نوسازی مدارس، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، فنی وحرفه ای ودانشگاهها افتتاح می شود که با بهره برداری از آنها دو هزارو 671 نفر مشغول به کار خواهند شد.

استاندار قزوین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد تکمیل طرحهای نیمه تمام یادآور شد: بیش از هزار طرح نیمه تمام در استان وجود دارد که با بررسی کارشناسی از میان آنها 150 طرح مهم که بیش از 50 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند تفکیک شده و در اولویت تکمیل قرارگرفته است.

عجم افزود: تکمیل این طرحهای اقتصادی نیمه تمام 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با تکمیل آنها 16 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

تعامل جدی با رسانه ها و نمایندگان

استاندار قزوین در این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاران در حوزه های مختلف اظهار داشت: استان نیازمند کار و تلاش جدی و ویژه است و دغدغه ما هم کار کردن است لذا از توان همه نمایندگان مجلس بدون طیف بندی استفاده خواهیم کرد تا به توسعه استان کمک شود.

وی افزود: به جریان اطلاع رسانی آزاد اعتقاد کامل دارم زیرا خبرنگاران و رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی شفاف و دقیق در توسعه نقش موثری ایفا کنند و با تعامل بیشتر در آینده به ارتقاء اطلاع رسانی توحه جدی خواهیم داشت.

پیگیری مشکلات واحدهای کارگری

عجم با اشاره به استقرار بیش از سه هزار واحد کوچک و بزرگ تولیدی و صنعتی در استان خاطر نشان کرد: با این حجم بزرگ فعالیت صنعتی به دلایل مختلف از جمله بحران اقتصادی، سوء مدیریت، فروش محصول و بافت فرسوده کارخانه ها در چند مورد محدود مشکلات کارگری داریم که هر چند دخالت ما دربخش خصوصی ضوابط خاصی دارد اما هم در گذشته وهم در شرایط فعلی با تزریق نقدینگی، اصلاح ساختار مدیریتی و تشکیل کمیته های ویژه با حضور نمایندگان سازمان صنایع و معادن، اداره کار وتامین اجتماعی در استانداری، بخشی از مسادل را حل کرده ایم و برای حل مابقی مشکلات همچنان پیگیر و مصمم هستیم.

چهار ویژگی در ارزیابی مدیران

استاندار قزوین ولایت مداری و اصول گرایی، پاک دستی، پذیرش سیاست دولت و کارآمدی را مهمترین شاخصه های ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی دانست و افزود: هر مدیری که این ویژگیها را نداشته باشد تغییر می کند زیرا فرصت آزمون و خطا نداریم و باید به سرعت در مسیر توسعه استان و خدمت به مردم حرکت کنیم.

اجرای 94 درصد مصوبات دور اول و 42 درصد مصوبات سفر دور دوم

عجم در مورد میزان پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهور به استان هم تصریح کرد: تاکنون 94 درصد مصوبات سفر اول رئیس جمهور به استان اجرایی شده که شش درصد بقیه نیز در حال اجراست و از سفر دوم نیز حدود 42 درصد مصوبات به مرحله اجرا درآمده است که با تامین اعتبار لازم این طرحها نیز امیدواریم درزمان مقرر به پایان برسد.

استاندار قزوین توسعه استان در بخشهای مختلف را از دغدغه های خود عنوان کرد و گفت: مسئله آب در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا زیرساخت و اساس توسعه در تمامی بخشها تامین آب مورد نیاز است که می تواند در تکمیل طرحهای نیمه تمام، کشاورزی، صنعت و خدمات و اشتغالزایی نقش آفرین باشد به همین دلیل با اجرای طرحهای زیربنایی در حوزه آب تلاش خواهیم کرد از آبهای زیرزمینی موجود استان صیانت و با اجرای طرحهای آبیاری نوین از منابع موجود، بهینه استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: در جهت گیری آینده استان از استقرار واحدهای صنعتی که آب کمتری مصرف کنند، آلایندگی نداشته باشند و میزان اشتغالزایی آنها بالا باشد حمایت خواهیم کرد.

تدوین سند توسعه فرهنگی استان تا پایان سال

عجم از فرهنگ به عنوان زیرساخت توسعه نام برد و خاطرنشان کرد: سفر سوم هیئت دولت با محور فرهنگی است و ما نیز تلاش می کنیم سند توسعه فرهنگی استان تا پایان امسال تهیه و آماده شود وبا استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظران محور فعالیتها و حرکت فرهنگی استان را برای تصویب در سفر سوم رئیس جمهور به استان تنظیم خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین با گذشت دو ماه از انتصاب استاندار جدی قزوین، این اولین نشست مطبوعاتی احمد عجم با خبرنگاران بود که با استقبال تمامی رسانه ها روبرو شد و استاندار نیز در فضایی صمیمی به تمام سئوالات سیاسی و اجتماعی خبرنگاران پاسخ داد و قول داد این ارتباط در آینده بیشتر شود.