رنی زلوگر هم داور جشنواره برلین شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اسکرین دیلی، فرانچسکا کومنچینی نویسنده و کارگردان ایتالیایی و کورنلیا فروبوئس بازیگر کهنه کار آلمانی از دیگر اعضای هیات داوران جشنواره امسال برلین هستند که روز گذشته معرفی شدند.



ورنر هرتزوگ فیلمساز بزرگ سینمای آلمان ریاست هیات داوران جشنواره فیلم برلین امسال را بر عهده دارد.



نورالدین فرح نویسنده اهل سومالی ،خوزه ماریا مورالس تهیه کننده اسپانیایی و یو نان بازیگر چینی از دیگر اعضای هیئت داوران هستند که پیشتر معرفی شده بودند.



همچنین باربارا سوکووا بازیگر آلمانی، پاگونیس پاگوناکیس مستند ساز یونانی و کلو برد ماری از مدیران موسسه عفو بین الملل هیئت داوران جایزه عفو بین الملل جشنواره برلین را تشکیل می دهند.



این هیئت سه نفره داوری فیلم برگزیده خود را از میان آثار حاضر در بخش‌های مسابقه، پانوراما و فوروم جشنواره برخواهند گزید. جایزه عفو بین الملل سال گذشته به فیلم سیاسی "توفان" ساخته هانس کریستین اشمید اهدا شد.



میشاییل ورهوون فیلمساز نام آشنای آلمانی هم ریاست هیئت سه نفره داوران جایزه بهترین فیلم اول جشنواره را بر عهده دارد. بن فاستر بازیگر آمریکایی و لورنا تی تهیه‌کننده آسیایی او را در این امر یاری می‌کنند.



در میان آثار بخش فیلمهای اول می توان به فیلمهایی چون "شهادت" ساخته برهان قربانی ،"معما"ساخته ناتالی اسمیرنوف،"وقتی می رویم" ساخته فئو آلاداگ ،"تپه سرخ"پاتریک هیوز و"خداحافظ تایپه" ساخته آروین چن اشاره کرد.



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