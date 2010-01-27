"نقد تئاتر از نظر تا عمل" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "نقد تئاتر از نظر تا عمل" نوشته فرشید ابراهیمیان دارای هشت بخش است که نقد ساختارگرا، نقد تفسیری، نقد آرکتایپال و نقد مضمونی موضوعات فصل‌های اول تا چهارم این کتاب را شامل می‌شوند. همچنین فصل‌های پنجم تا هشتم کتاب "نقد تئاتر از نظر تا عمل" به موضوعات نقد تکوینی، نقد نشانه ‌شناسانه، نقد روان‌شناسانه و نقد توصیفی اختصاص دارد.



نویسنده در کتاب فوق آثار هنرمندانی چون ادوارد آلبی، هارولد پینتر، ژان پل‌سارتر، زنده‌یاد اکبر رادی، زنده‌یاد بهمن فرسی، حمید سمندریان، بهرام بیضایی، داود میرباقری، منیژه محامدی و پری صابری مورد نقد و بررسی قرار داده است.



همچنین به مناسبت برگزاری جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر سه نمایشنامه "این همان کلمه است" سعید شاپوری، "امینه" علی شمس و "دبستان دوشیزدگان" شکوفه آروین نیز در یک مجلد راهی بازار کتاب شد. هر سه نمایشنامه مذکور در بخش نمایشنامه‌خوانی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر اجرا می‌شوند.



انتشارات نمایش اداره‌کل هنرهای نمایشی همزمان با برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اقدام به چاپ و نشر بالغ بر 15 عنوان کتاب کرده‌ است که در ایام جشنواره راهی بازار کتاب می‌شوند.





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