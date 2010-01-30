79 میلیارد ریال برای پروژه های مخابراتی گیلان سرمایه گذاری شد

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این تعداد پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، افزود: توسعه، نصب و راه اندازی مرکز تلفن شامل 10 پروژه با اعتبار 13 میلیارد و 379 میلیون و 300 هزار ریال و نصب و راه اندازی سایت WLL (تلفن همراه روستای ) شامل هفت پروژه با اعتبار شش میلیارد و 720 میلیون ریال از جمله این پروژههاست.
وی ادامه داد: نصب و راه اندازی سایت BTS تلفن همراه شامل 21 پروژه با اعتبار 17 میلیارد و 700 میلیون ریال، نصب و راه اندازی دفتر ICT روستای شامل چهار پروژه با اعتبار 400 میلیون ریال و سایر پروژه ها شامل 31 پروژه با اعتبار 40 میلیارد و 825 میلیون ریال از دیگر پروژه های مخابراتی است که در دهه فجر امسال در استان به بهره برداری می رسند.
مدیرعامل مخابرات گیلان همچنین با اعلام اینکه توسعه فناوری ارتباطات و مخابرات باعث کاهش هزینه ها شده است، افزود: توسعه مخابرات امروزکلیه امور را آسان کرده و در همه بخشها موثر است و حل مشکلات سایر بخشها با استفاده از مخابرات انجام می شود.
وی کاهش ترددهای درون شهری، کاهش جرائم در جامعه با استفاده از مخابرات، ازبین بردن معضل مزاحمتهای تلفنی و کاهش هزینه های زندگی مردم را از ویژگیهای منحصر به فرد مخابرات دانست و گفت: تغییر در تکنولوژیهای مخابراتی به سرعت انجام می شود و شرکت مخابرات استان به خوبی توانسته است خود را با این تغییرات مطابقت دهد.
نعمتی با اشاره به اینکه مخابرات به عنوان زیرساخت، پایه و بنیانی مستحکم در توسعه همهجانبه، نقش کلیدی دارد، یاد آورشد: توسعه علوم بر بستر مخابرات قرار دارد و امروزه مخابرات جزو لاینفک شبکه آموزش، اقتصاد، راه و ترابری، کشتیرانی و سایر بخشهای مختلف است.
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