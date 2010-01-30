79 میلیارد ریال برای پروژه های مخابراتی گیلان سرمایه گذاری شد

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این تعداد پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، افزود: توسعه، نصب و راه اندازی مرکز تلفن شامل 10 پروژه با اعتبار 13 میلیارد و 379 میلیون و 300 هزار ریال و نصب و راه اندازی سایت WLL (تلفن همراه روستای ) شامل هفت پروژه با اعتبار شش میلیارد و 720 میلیون ریال از جمله این پروژههاست.

وی ادامه داد: نصب و راه اندازی سایت BTS تلفن همراه شامل 21 پروژه با اعتبار 17 میلیارد و 700 میلیون ریال، نصب و راه اندازی دفتر ICT روستای شامل چهار پروژه با اعتبار 400 میلیون ریال و سایر پروژه ها شامل 31 پروژه با اعتبار 40 میلیارد و 825 میلیون ریال از دیگر پروژه های مخابراتی است که در دهه فجر امسال در استان به بهره برداری می رسند.