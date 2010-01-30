1100 تن میوه در گیلان ذخیره شد

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت بازارهای فصلی افزود: نمایشگاه بهاره امسال با 10 درصد رشد نسبت به نمایشگاه بهاره سال گذشته در قالب هزار و 350 غرفه در استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره در پایان سال اظهار داشت: با توجه به تامین بخشی از هزینه های غرفه های نمایشگاه از سوی وزارت بازرگانی، تعدادی غرف رایگان برای کالاهای اساسی تعیین شده، تخصیص خواهد یافت که این امر تاثیر بسزای در کاهش قیمت اقلام عرضه شده خواهد داشت.

رئیس بازرگانی استان گیلان با اشاره به تنظیم بازار گوشت قرمز در پایان سال افزود: برای تعدیل قیمت گوشت قرمز در سال جاری، ستاد ویژه ای با دستور وزیر بازرگانی تشکیل شده تا ضمن رصد کردن مستمر بازار به سرعت عملیات پشتیبانی تنظیم بازار را انجام دهد.

امینی از تشدید بازرسی ها در شب عید خبر داد و یاد آور شد: این بازرسی ها با تکیه بر بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی و با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنند گان و سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.