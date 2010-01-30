  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

1100 تن میوه در گیلان ذخیره شد

1100 تن میوه در گیلان ذخیره شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان از ذخیره سازی میوه و مرکبات به میزان هزار و 100 تن توسط بخش غیر دولتی برای تامین بازار شب عید خبر داد.

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت بازارهای فصلی افزود: نمایشگاه بهاره امسال با 10 درصد رشد نسبت به نمایشگاه بهاره سال گذشته در قالب هزار و 350 غرفه در استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره در پایان سال اظهار داشت: با توجه به تامین بخشی از هزینه های غرفه های نمایشگاه از سوی وزارت بازرگانی، تعدادی غرف رایگان برای کالاهای اساسی تعیین شده، تخصیص خواهد یافت که این امر تاثیر بسزای در کاهش قیمت اقلام عرضه شده خواهد داشت.

رئیس بازرگانی استان گیلان با اشاره به تنظیم بازار گوشت قرمز در پایان سال افزود: برای تعدیل قیمت گوشت قرمز در سال جاری، ستاد ویژه ای با دستور وزیر بازرگانی تشکیل شده تا ضمن رصد کردن مستمر بازار به سرعت عملیات پشتیبانی تنظیم بازار را انجام دهد.

امینی از تشدید بازرسی ها در شب عید خبر داد و یاد آور شد: این بازرسی ها با تکیه بر بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی و با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنند گان و سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
کد مطلب 1025005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه