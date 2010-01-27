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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

کاپیتان شاهین بوشهر:

بازی سختی در پیش داریم/ انگیزه استقلال کمتر از شاهین نیست

بازی سختی در پیش داریم/ انگیزه استقلال کمتر از شاهین نیست

بوشهر - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: با توجه به شرایط هر دو تیم در جدول، فردا بازی بسیار سختی در مقابل استقلال اهواز خواهیم داشت.

رضا بازیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: استقلال در چند بازی اخیر به رغم بازیهای خوب شکست خورده است و جهت جبران نتایج کسب کرده فردا در مقابل شاهین با تمامی توان بازی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: هرچند مربی این تیم کنارگیری کرده است و وضعیت بازیکنان و کادر فنی این تیم نامشخص است اما با همبستگی بیشتری وارد زمین خواهند شد.

کاپیتان تیم شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان اینکه با وضعیت بحرانی این تیم بازیکنان شاهین، استقلال را دستکم نخواهند گرفت، اظهار داشت: طی هفته اخیر تمرینات خوبی داشته ایم و تمامی توان جهت شکست این تیم وارد میدان خواهیم شد.

بازیاری افزود: میزان هماهنگی بازیکنان شاهین نسبت به نیم فصل اول بهتر شده و امیدواریم با یک بازی منسجم و هماهنگ استقلال را شکست داده  و وضعیتمان را در لیگ بهبود ببخشیم.

کد مطلب 1025008

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