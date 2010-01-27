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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۱۳

تامین اعتبار گازرسانی به بم ضروری است

تامین اعتبار گازرسانی به بم ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم گازرسانی به بم خواستار تامین اعتبار این مصوبه دور دوم سفر هیئت دولت به کرمان شد.

حجت الاسلام موسی غضنفر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان بم گازرسانی به این شهرستان ضروری است.

وی گفت: گازرسانی به شهرستان بم از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان کرمان بوده است.

حجت الاسلام غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: این مصوبه به شرط تامین اعتبار به تصویب رسیده است اما از آن زمان تاکنون تامین اعتبار نشده است.

وی گفت: در این خصوص پیگیریهای لازم صورت گرفته است و چون معاون اول رئیس جمهور پیگیر مصوبات سفر است طی مکاتباتی که با وی انجام شده به نظر می رسد با تلاش دولت و مسئولان بزودی این مصوبه تامین اعتبار شود و شاهد اجرای گازرسانی به بم باشیم.

وی گفت: با توجه به شرایط هوا ضرورت گازرسانی به شهرستان بم احساس می شود.

کد مطلب 1025010

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