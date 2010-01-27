تامین اعتبار گازرسانی به بم ضروری است

حجت الاسلام موسی غضنفر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان بم گازرسانی به این شهرستان ضروری است.

وی گفت: گازرسانی به شهرستان بم از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان کرمان بوده است.

حجت الاسلام غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: این مصوبه به شرط تامین اعتبار به تصویب رسیده است اما از آن زمان تاکنون تامین اعتبار نشده است.

وی گفت: در این خصوص پیگیریهای لازم صورت گرفته است و چون معاون اول رئیس جمهور پیگیر مصوبات سفر است طی مکاتباتی که با وی انجام شده به نظر می رسد با تلاش دولت و مسئولان بزودی این مصوبه تامین اعتبار شود و شاهد اجرای گازرسانی به بم باشیم.

وی گفت: با توجه به شرایط هوا ضرورت گازرسانی به شهرستان بم احساس می شود.