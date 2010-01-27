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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

خدایار:

دهیاریهای اشتهارد کرج با کمبود شدید مالی مواجه هستند

دهیاریهای اشتهارد کرج با کمبود شدید مالی مواجه هستند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی اشتهارد کرج گفت: دهیاریهای این منطقه با کمبود شدید مالی مواجه هستند که این امر بر مشکلات آنها می افزاید.

حمید خدایار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تامین بخش قابل توجهی از حقوق دهیاریها با مشکل مواجه شده که این امر، شرایط را برای دهیاریهای اشتهارد سخت تر کرده است.

وی ادامه داد: دهیاریها مثل هر واحد اداری دیگر برای پیشبرد فعالیتها و برنامه های خود نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی هستیم و در صورت عدم تحقق این امر، گرفتار معضلاتی می شوند که این امر به نوبه خود بر مشکلات شوراها می افزاید.

خدایار عنوان کرد: لازم است در اسرع وقت، عزم جدی برای حل مشکلات اشتهارد ایجاد شود زیرا این منطقه برغم پتانسیلهای فراوان و جمعیت زیاد گرفتار مشکلات فروانی شده و بسیاری از این مشکلات، حل نشده است.

وی در خصوص پروانه ساختمانی نیز بیان کرد: در برخی از موارد، عرصه برای اخذ پروانه ساختمانی در اشتهارد تنگ شده که این امر به نوبه خود به شدت بر مشکلات این منطقه می افزاید.

تنگ کردن عرصه برای اخذ پروانه ساختمانی، افزایش ساخت و ساز غیرمجاز را به همراه دارد

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: یکی از پیامدهای این امر، افزایش میزان ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه است که این مسئله باعث می شود نتوانیم خدمات دهی شایسته ای را به شهروندان داشته باشیم.

خدایار افزود: این گونه مسائل و مشکلات در شان اشتهارد نیست و از همه دستگاه های ذیربط شهرستان کرج اعم از بنیاد مسکن و ... تقاضا داریم در اسرع وقت به این امر رسیدگی کنند.

وی یادآور شد: بدون حمایت همه مسئولان و دستگاه های ذیربط نمی توانیم مشکلات اشتهارد را به بهترین نحو حل کنیم و در این راستا نیازمند تعامل مطلوب از سوی همه دستگاه های ذیربط هستیم.

کد مطلب 1025013

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