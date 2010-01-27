ویژه برنامه های اقلیتهای مذهبی ایران برای دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر امروز چهارشنبه نماینده زرتشتیان ایران در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جمع خبرنگاران ویژه برنامه های دهه فجر را به شرح زیر اعلام کرد.



12 بهمن : به صدا در آوردن زنگ مدارس ،13 بهمن اجرای برنامه انجمن اشا ،14 بهمن اجرای برنامه مهد کودک سپند و گروه کودک و نوجوان جوانه های سبز،15 بهمن برگزاری برنامه چهره های ماندگار ،16 بهمن برگزاری مسابقات ورزشی ،18 بهمن اجرای برنامه ابتدایی و راهنمایی دخترانه و پسرانه ،19 بهمن حضور در آرامگاه قصر فیروزه ،20 بهمن اجرای برنامه از سوی جوانان زرتشتی ،21 بهمن همایش روز شاد ،22 بهمن شرکت در راهپیمایی با شکوه ملت ایران.



در این نشست خبری نماینده کلیمیان ایران نیز در تشریح برنامه های این اقلیت دینی گفت : 9 بهمن حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ، 12 بهمن حضور نمایندگان جامعه کلیمی در مراسم آغاز دهه فجر،18 بهمن مراسم تجلیل از شهدا ، 22 بهمن حضور در راهپیمایی سراسری .جامعه کلیمیان تهران و شهرستان ها همچنین برنامه های جداگانه ورزشی ، فرهنگی ، و اجتناعی متنوعی به طور اختصاصی در نظر گرفته شده است.



نماینده انجمن آشوریها نیز در نشست خبری امروز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برنامه های خود را بدین شرح اعلام کرد: تزئین اماکن مقدسه مدارس و انجمن آشوریها ،انتشار ویژه نامه برای دهه فجر ،حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) ،دیدار با خانواده های شهدای آشوری و بزرگداشت یا آنها، برگزاری آئین ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن.



در این نشست خبری نماینده شورای خلیفه گری ارامنه تهران و شمال نیز برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی را به شرح ذیل اعلام کرد: شرکت در مراسم نثار تاج گل به مرقد مطهر امام راحل ، تجلیل از مقام شهدا ،شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه ، برگزاری مراسمهای فرهنگی و هنری به همین مناسبت. نمانده ارامنه فعالیتهایی چند از دانش آموزان و داخلی این انجمن را نیز تشریح کرد.