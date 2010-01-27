27 واحد صنعتی دهه فجر در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا زاوشی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این تعداد واحد صنعتی با سرمایه گذاری 663 میلیارد و 600 میلیون ریال و سرمایه گذاری ارزی 14 میلیون و 314 هزار دلاری در بخش های مختلف صنعتی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: این واحدهای صنعتی در شهرهای اراک، شازند، زرندیه، ساوه، دلیجان، تفرش، محلات و خمین واقع شده است که با بهره برداری از این طرح ها زمینه برای اشتغال 989 نفر در آنها فراهم خواهد شد.

زاوشی خاطرنشان کرد: این واحدها در زمینه تولید ورق های گالوانیزه، انواع چرم مصنوعی، اتوبوس های برون شهری، فرومنگنز پرکرین، انواع پیچ و مهره، انواع الیاف پلی استر، کلرات پتاسیم، الیاف شیشه، انواع باند و گاز بلوک دیواری، آجر سفالی، رزین پلی استر و لوله و اتصالات پی وی سی فعال است.

استان مرکزی از قطب های صنعتی کشور است.