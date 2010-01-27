۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

زاوشی:

27 واحد صنعتی دهه فجر در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی 27 واحد صنعتی در استان مرکزی به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا زاوشی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این تعداد واحد صنعتی با سرمایه گذاری 663 میلیارد و 600 میلیون ریال و سرمایه گذاری ارزی 14 میلیون و 314 هزار دلاری در بخش های مختلف صنعتی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: این واحدهای صنعتی در شهرهای اراک، شازند، زرندیه، ساوه، دلیجان، تفرش، محلات و خمین واقع شده است که با بهره برداری از این طرح ها زمینه برای اشتغال 989 نفر در آنها فراهم خواهد شد.

زاوشی خاطرنشان کرد: این واحدها در زمینه تولید ورق های گالوانیزه، انواع چرم مصنوعی، اتوبوس های برون شهری، فرومنگنز پرکرین، انواع پیچ و مهره، انواع الیاف پلی استر، کلرات پتاسیم، الیاف شیشه، انواع باند و گاز بلوک دیواری، آجر سفالی، رزین پلی استر و لوله و اتصالات پی وی سی فعال است.

استان مرکزی از قطب های صنعتی کشور است.

