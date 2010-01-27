48 طرح عمرانی با اعتبار 200 میلیارد ریال در ساوجبلاغ به بهره برداری می رسد

هادی قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال تکمیل و در شهرها و بخش های تابعه این شهرستان آماده بهره برداری قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: طرح های قابل افتتاح در دهه فجر امسال در بخش های عمرانی، فرهنگی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی، رفاهی و ورزشی تا حد زیادی مشکلات و کمبودهای مردم را در زمینه های مختلف برطرف کند.

قیومی با بیان اینکه عدالت محوری شعار اساسی دولت خدمتگزار است، یادآور شد: مردم خواهان عدالت هستند و این امر جز با خدمت صادقانه مسئولان و فراهم کردن امکانات و رفع نیازهای مردم در بخش های گوناگون میسر نمی شود.

وی افزود: نمی شود مدعی عدالت بود و به مشکلات مردم رسیدگی نکرد و وظیفه تمام مسئولان، مدیران و کارکنان دستگاه هاست تا به درخواستهای مردم توجه کنند و با افزایش سطح رضایتمندی، تکریم ارباب رجوع را مورد توجه قرار دهند.

ساوجبلاغ رتبه نخست جلب رضایت مردمی از دستگاه های اجرایی را داراست

فرماندار ساوجبلاغ تصریح کرد: سطح رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی ساوجبلاغ طبق نظرسنجی های انجام شده میدانی توسط استانداری تهران را 79 درصد اعلام شده است که این شهرستان را بالاتر از دیگر شهرستانهای استان تهران و در رتبه نخست جای داده است.

وی بیان داشت: این روند بایستی مد نظر همه مدیران باشد و این امر جز با مسئولیت پذیری، خدمت صادقانه و بی ریا و دلسوزی و اخلاص توسط خدمتگزاران دولت امکان پذیر نیست.

رئیس شورای اداری ساوجبلاغ در ادامه با تاکید به اینکه به دلیل شعارهای متفاوت و مردمی دولت نهم و دهم مردم توقعات و انتظارات سنگین تری ازاین دولت دارند و با نگاهی تیز بین اقدامات دولت را زیر ذره بین گرفته اند، عنوان کرد: وظیفه مدیران در این دولت بسیار سنگین و حساس است و هیچگونه تخلف، کوتاهی، اهمال کاری و کم کاری از مسئولان پذیرفته نیست.

فرماندار ساوجبلاغ در خاتمه با تاکید بر بسیج قوای شهرستان بر کنترل گرانی افزود: دستگاه های مسئول همچون بازرگانی و تعزیرات حکومتی بایستی با همه توان در مقابل هرگونه تخلفات و گرانفروشی بایستد و گزارش عملکرد خود در این باره را مستمر برای فرمانداری ارسال کنند.