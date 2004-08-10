ادامه شرايط موجود تنها 25 ميليون نفر را به صحنه انتخابات رياست جمهوري مي كشاند / مشاركت بايد همراه با كارآمدي باشد، همچنانكه يكدستي بدون كارآمدي هم فاجعه است / اقبال مردم به چهره هاي گمنام بعيد نيست

دكتر محسن رضايي دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگوي اختصاصي با " مهر " در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال فعاليت وي براي انتخابات رياست جمهوري نهم گفت : هنوز تصميمي براي حضور نگرفته ام و درحال بررسي پيشنهادهاي گروههاي مختلف هستم، از طرف ديگر منتظر چهره هاي كارآمد نسل دومي هاي انقلاب هم هستم .



وي با پيش بيني 25شركت ميليون تن در انتخابات رياست جمهوري در شرايط موجود گفت : به نظر مي رسد مشاركت بيش از اين به حضور همه جناحهاي سياسي بويژه افراد جدي تر در انتخابات نياز دارد .



وي معيار جدي بودن افراد را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري بيش از آنچه كه به سابقه و تعلق سياسي افراد مربوط شود ، حرف ها و برنامه هاي واقعي آنان براي حل مشكلات اساسي مردم دانست و گفت : بر اين اساس نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه ممكن است چهره هاي گمنام وارد صحنه شوند و حتي ممكن است جوان هم باشند و مردم هم رويكرد خوبي نسبت به آنان داشته باشند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تاكيدات قبلي اش برضرورت تشكيل اتاق نخبگان براي گزينش بهترين نامزدهاي رياست جمهوري گفت : من معتقد به تعدد كانديداها هستم ومعتقدم اتاق انتخاب يا اتاق نخبگان يك حلقه مفقودي در مردم سالاري هاي درحال توسعه است، براي آنكه بتوانيم با يك مردم سالاري ضعيف انتخاب شايسته اي داشته باشيم و ميزان خطا را در مردم سالاري هاي ضعيف كاهش دهيم . به اعتقاد دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر چنين اتاقي وجود داشت به آقاي هاشمي و خاتمي توصيه مي كرد كه يا در دور دوم انتخابات شركت نكنند و يا آنكه در برنامه و تيم همراه خود تغيير اساسي بدهند.



وي در خصوص تاثير بالابردن مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري و كاستن از اختلاف سليقه ها بر فشارهاي آمريكا به دوتفكر موجود مبني بر" يكدست كردن نظام " و" مشاركت بيشتر مردم " اشاره كرد و گفت : مساله كارآمدي و مشاركت قابل جمع هستند زيرا كه حتي در همين فضا هم اگر همه جناحهاي سياسي با انتخابات مسئولانه برخورد كنند و با تمام توان وارد صحنه شوند مشاركت بالا خواهد بود ولي كارآمدي راه حل ديگري مي طلبد و البته اين بستگي دارد كه منافع ملي را بطور جدي لحاظ كنيم و شرايط كنوني خارجي و داخلي ايران را جناحهاي سياسي در نظر بگيرند.



دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه در حال حاضر مردم از مجلس هفتم كه عموما نيروهاي ارزشي هستند انتظارات فوق العاده اي دارند گفت : يك دولت ناكارآمد مي تواند اين مجلس و همه اين انتظارات را نقش برآب سازد زيرا مجلس بدون يك دولت كارآمد نمي تواند كاري انجام دهد .



دكتر محسن رضايي با تاكيد بر اينكه در15 سال گذشته نگاه به خارج چه در دوره آقاي هاشمي و چه در دوره آقاي خاتمي كارساز نبود ه است گفت : سياست تنش زدايي در حقيقت يك خط مشي بود براي اينكه سياست خارجي ايران كارآمد شود اما اين سياست كه درست هم بود درعمل يك طرفه شد وايران امتيازات زيادي را داد و نتيجه مثبتي از تعامل با غرب و اروپا نگرفت بنابراين امروز بايد يك تجديد نظر درسياست تنش زدايي يك طرفه صورت گيرد .



وي دربخش ديگري از اين گفتگو هر نوع عوامفريبي و اطلاعات ندادن و هرنوع تصميم گيري پشت پرده براي مردم ، لطمه اساسي به كشور و نظام دانست و گفت : كساني كه مانع از رسيدن اطلاعات به مردم مي شوند بايد مجازات شوند به همان ميزاني كه اگر كسي اسراري را فاش كند مجازات مي شود.



رضايي در نقد دوران رياست جمهوري خاتمي گفت : چهار سال اول دولت خاتمي مثبت بود ، نزول دولت خاتمي در چهار سال دوم شروع شد و در كارنامه آقاي خاتمي ايجاد شور و نشاط سياسي در ايران و ايجاد اميدواري سياسي خوبي در جامعه ما پديد آمد و مسئله دوم اين بود كه در صحنه سياست خارجي ايران يك گشايش بين المللي شكل گرفت و ديگر اينكه به موضوع تامين اجتماعي و توجه به اقشار محروم درنهادهاي دولتي مثل كميته امداد ، بنياد جانبازان و بيمه توجه جدي شد، مسئله تامين اجتماعي به عنوان يك گرايش مثبت دولت آقاي خاتمي قابل توجه است ، اما اين فضاي خوبي كه درچهارسال اول بوجود آمد بايد درچهارسال دوم به ثمر مي نشست و مورد بهره برداري قرار مي گرفت .



وي افزود : در اين دوره در سياست خارجي ايران دستاوردهاي چندان مثبتي به وجود نيامد. توافقنامه اقتصادي ما با اروپا امضا نشد، بحران هسته اي هم شكل گرفت، درسياست داخلي بايد پس از آن شور و نشاط ، نهادهاي مدني يك رشد جدي مي كردند، اين اتفاق صورت نگرفت، درمسئله تامين اجتماعي با وجود اينكه فعاليت هاي خوبي صورت گرفت نارسايي هايي دربيمه خدمات درماني يا تبعيضهاي بخش هاي دولتي نسبت به بخش هاي مردمي در مسئله بيمه هاي اجتماعي وجود دارد كه موجب شد تلاش براي تامين اجتماعي مردم به خوبي محقق نشود و تبعيض و فساد نيز عمق بيشتري گرفت. بنابراين دوره دوم خاتمي كه دوره بهره برداري بود دوره موفقي نيست.



دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام انحراف دولت خاتمي از مساله نقد به عنوان يكي از ساز و كارهاي پيشرفت دراين دولت را دليل عدم موفقيت آن دانست و گفت : نقد در دوره خاتمي مي توانست كاملا بصورت كارشناسانه و حقيقي و سازنده صورت گيرد اما اين نقد عمدتا يك طرفه بود و هيچ راه تعامل مقابل براي اين نقد يكطرفه وجود نداشت و نقد به انتقام كشي وجدال سياسي تبديل و از مسئوليت پذيري خود خارج شد.

رضايي با اشاره به تغييرات بوجود آمده در عرصه بين الملل بر لزوم تغيير رويكرد سياست خارجي ايران تاكيد كرد و گفت : هم اكنون در سياست خارجي دو رويكرد " وابستگي " و "انزوا يا بي طرفي" وجود دارد كه هيچكدام قادر نيست كه سياست فعالي داشته باشد .

وي افزود : ما در سياست خارجي تجربه و آگاهي كافي نداريم و بسياري از سياستمداران ايران دنبال اين فرمول گمشده هستند كه چگونه از انزوا خارج شويم اما وابسته نشويم ، البته بيش از يك سال است كه گروهي را درست كرده ايم كه روي اين رويكرد بحث مي كنند و به يك ايده اي رسيده ايم و آن رويكرد " ايران منطقه اي" است .

وي همچنين مديريت روابط خارجي را در ايران ضعيف دانست و گفت : ما درجنگ ايران و عراق و طي بيست و پنج سال گذشته ضعف ديپلماسي داشتيم ، قطعنامه 598 خيلي دير تصويب شد. بايد زودتر انجام مي شد يعني بايد پس ازعمليات فاو تصويب مي شد در صورتي كه بعد از فاو بدون بهره برداري از آن ناچار شديم، عمليات كربلاي 5 را انجام دهيم و بعد هم دو سه عمليات ديگر تا قدرتهاي بين المللي با فشارهاي نظامي ايران و نه مهارت هاي ديپلماتيك قطعنامه 598 را صادر كردند .

وي در خصوص ديپلماسي هسته اي ايران نيز گفت : اگر در مذاكرات هسته اي جديت اروپائي ها را در منع پيشرفت هاي هسته اي ايران كمتر از آمريكا برآورد كنيد در اشتباهيد ، از قبل معلوم بود كه اروپائي ها از آمريكائي ها در اينكه ايران اصلا فن آوري هسته اي نداشته باشد تند ترند ، اگر دير اين مسئله را تشخيص بدهيد ممكن است طرفهاي بازي را بد انتخاب كنيد و زمان را از دست بدهيد .

وي در پاسخ به سوالي مبني بر منطقي ترين رويكرد در برابر اروپا گفت : كار با اروپا بايد آگاهانه باشد بنابراين ممكن است كه ما در دنيا كشور قابل اعتمادي پيدا نكنيم اما اين بدين معنا نيست كه نبايد با آنها كار كنيم .

رضايي گفت : در روابط خارجي و ديپلماسي بايد برنامه اي براي هرگروه داشته باشيم و درحقيقت براي امتيازات جدول زمانبندي داشته باشيم و گامهاي طرف مقابل را بايد در اين جدول بياوريم .در حال حاضر مي خواهند ما را در گوشه اي از رينگ نگهدارند و گفته اند صبر كنيد تا چندين جلسه آژانس طي شود تا تعيين تكليف كنيم كه پرونده شما بسته مي شود يا خير، در حاليكه در تمام ديپلماسي ها دنيا يك گام طرف مقابل برمي دارد يك گام ما بر مي داريم و اين يعني استراتژي و كشوري كه جدول زمان بندي ندارد يعني استراتژي ندارد كه اين نكته هم در روابط خارجي ما مهم است .



وي با بيان اينكه در مذاكرات تهران و بروكسل زحمات زياد و دلسوزانه اي از سوي هيات ايراني كشيده شد اما دستاورد كمتر از انتظار بود گفت : تيم ديپلماسي ايران به اروپا بيش از حد اعتماد كرد و در راستاي تاكتيكي كه داشتيم بايد انگيزه هاي اروپائي ها را خوب تشخيص مي داديم و در آن چارچوب برخورد مي كرديم ، البته همكاري و هماهنگي در تيمهاي مذاكره كننده ساده نيست چون يك بخش فني بوده ، يكي امنيتي بوده و بخش ديگر سياست خارجي بوده كه به هرحال هماهنگي اينها مطمئنا بايد با مديريت پروژه تحقق پيدا كند كه بدليل اينكه مديريت پروژه از طرف كليت نظام و مقام معظم رهبري و روساي قوا مورد تاييد قرار گرفته بود مي توانست اين هماهنگي را ايجاد كند.



رضايي تصريح كرد : در آينده يك بخش از فشارها و جوسازي ها براي اين است كه ايران براي زمان بسته شدن پرونده كوتاه بيايد و فشار نياورد البته بعضي حتي مي گويند كه تهديد جدي است وممكن است حمله نظامي كنند اما من در وهله اول اين را يك فشار مي دانم كه مي خواهند از فشاري كه ايران وارد مي كند كه پرونده بسته شود و غني سازي آغاز شود فرار كنند ، ايران با يك تهديد كوچك از ميدان بيرون نمي رود و منافع ملي خود را ادامه مي دهد .



دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد : الان كه موقع چيدن اين ميوه رسيده است نبايد كوتاه بياييم و اجازه دهيم كه پرونده يا غني سازي به تاخير بيافتد.

يادآوري مي شود كه دو قسمت مشروح مصاحبه با دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام قبلا مخابره شده و در آدرس زير قابل دريافت است:

قسمت اول: http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=101353&t=Political

قسمت دوم: http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=101352&t=Political



