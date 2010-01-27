مدیریت منابع مالی و نقدینگی زخم کهنه اقتصاد ایران است

محمد سیادت در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بزرگترین دلیل عدم مدیریت مالی بی توجه به محدودیت منایع پول در حال تقسیم است.

رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان اظهار داشت: باید به واحدهای پالایش شده و کارخانه هایی پول پرداخت شود که ماندگاری لازم را داشته و در فضای رقابتی مشکلی برای اشتغال ندارد.

سیادت افزود: خراسان از مزیتهای فراوانی درعرصه گوناکون صنعتی و معدنی برخوردار است.

وی گفت: بخش خصوصی استان رغبت قابل توجهی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد به ویژه صنعت و تولید دارد.

رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: برگزاری دوره آموزشی و ترغیب سرمایه گذاران زمینه لازم را برای حضوربخش خصوصی فراهم می کند.

سیادت همچنین راه های توسعه کار آفرینی را، بزرگداشت و تقویت صنعتگران پیشرو و الگو سازی تلقی کرد.

رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان افزود: علاوه بر نیروهای متخصص، مزیتهای منطقه ای خراسان و صنایع ریشه دار قابل توجهی برخوردار است.

سیادت تصریح کرد: واحدهای تولیدی چنانچه مورد حمایت قرار گیرند ضمن ارزش افزوده قابل توجه، کشور را از واردات بسیاری از کالاها بی نیاز خواهد کرد و یا زمینه صادرات محصولات را فراهم خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید نگاه جامعتری به توزیع منابع بانکی با توجه به مشکل بزرگ امروز جامعه ما که اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان است داشته باشیم.