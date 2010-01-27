گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: اگر بخواهیم قرآنآموزی را در بین تمام اقشار جامعه گسترش داده و آنرا نهادینه کنیم، باید برنامههای آن بر اساس آموزشهای استاندارد انجام شود. حجتالاسلام اسماعیل قبادی در جمع شرکتکنندگان در دوره تربیت معلم قرآن کریم اسلامآبادغرب با بیان مطلب فوق افزود: هرچند هنوز روش سنتی در آموزشهای قرآن کاربرد داشته و مورد حمایت نیز است اما امروزه روش علمی برای یادگیری سریع و ماندگاری مطالب ارائه شده در ذهن مخاطبان وجود دارد که باید از این روشها برای گسترش فعالیتها استفاده شود. وی استفاده از روشهای تدریس روز در آموزشهای قرآنی را باعث گسترش طرحهایی مانند نهضت قرآنآموزی در تمام نقاط دانست و خاطرنشان کرد: شرکت در کلاسهای آموزش تخصصی مانند دوره تربیت معلم قرآنکریم که از آخرین روشهای تدریس علمی استفاده میشود، باعث ترویج بیشتر قرآن در جامعه میشود.
- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان از برگزاری 25 گفتمان دینی ویژه دانشآموزان در دهه فجر امسال در دبیرستانهای این استان خبر داد. حجتالاسلام علی خادمی اظهار داشت: این گفتمانهای دینی با موضوع امام و انقلاب ویژه دانشآموزان مقطع متوسطه برگزار میشود. وی افزود: با توجه به اینکه دانشآموزان در دوران انقلاب حضور نداشته و از نزدیک با زندگی امام آشنا نبودهاند، برگزاری این قبیل گفتمانها میتواند نقش مهمی در آشنا کردن آنها با اندیشههای امام خمینی(ره) داشته باشد.
- مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: دشمنان در پی بهچالش کشاندن تمام دستاوردهای نظام اسلامی هستند. حجتالاسلام علیاکبر حاجی عزیزخانی در جمع کارکنان این ادارهکل افزود: دهه فجر بهترین فرصت برای تجلی وحدت در نظام اسلامی و تبیین عملکرد انقلاب اسلامی است. وی اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در تمام بخشها قابل لمس است و این نظام توانسته در بعد توجه به اقشار ضعیف جامعه تلاشهای ارزندهای داشته باشد. این مسئول یادآور شد: تشکیل انقلاب اسلامی همچنین در بخشهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز تاثیرات عمیقی بر جهان داشته است، در بعد جهانی با تاسیس جمهوری اسلامی، شعار نه شرقی و نه غربی و همچنین عدم وابستگی به استکبار تحقق یافت.
- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گردهمایی اعضای شوراهای هیئتهای مذهبی استان، لحظه شناسی خواص را مهمترین راه پیشگیری از بحرانهای جامعه عنوان کرد. حجت الاسلام کاظم لطفیان در این گردهمایی که در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: در دهه گذشته جامعه دینی آماج حملات ناجوانمردانه برخی افراد به ظاهر روشنفکر قرار گرفت که نقطه پایان آن انکار عصمت اهل بیت(ع) و انکار عقاید بنیادی شیعه همچون امامت و مهدویت بود. وی خاطرنشان کرد: آن زمان که متدینان جامعه برافروختند، عده ای به بهانه آزادی نگذاشتند یاوه گویان تودهنی بخورند و امروز کار به جایی می رسد که پرچم اهل بیت(ع) در روز عاشورا به آتش کشیده می شود.
- حوزه هنری یزد وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نخستین جشنواره طنز مکتوب با عنوان "انار ملس" را اسفندماه در یزد برگزار میکند. رئیس حوزه هنری یزد با اعلام این خبر گفت: این جشنواره با هدف کشف و پرورش استعدادهای هنری در زمینه طنز، ایجاد نشاط و شادابی در محیطی سالم، توجه به سنتها و ارزشهای بومی استان و جایگاه انار در فرهنگ عامه و ادبیات فولکلور 22 اسفند سال جاری برگزار میشود. محمد ملک ثابت افزود: این جشنواره یک روزه در رشتههای شعر، داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه کوتاه برگزار میشود.
- مراسم با شکوه اختتامیه جشنواره قرآن و کودک اداره تبلیغات اسلامی نور در مرکز قرآنی فلق این شهر برگزار شد. در این همایش قرآنی که قرآن آموزان کودک و والدین آنها حضور داشتند، پس از اجرای برنامه های متنوع و سرود در مضامین قرآنی توسط گروه سرود دانش آموزی اداره تبلیغات اسلامی نور، حجت الاسلام قاسمیان در خصوص اهداف طرح جشنواره قرآنی کودک مطالبی را بیان کرد. در ادامه این همایش معنوی، مربیان دوره های مختلف قرآنی در خصوص فعالیتهای محوله گزارشی را ارائه کردند.
- نخستین نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی در گلستان با حضور نماینده ولی فقیه و مسوئولان استانی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی راه اندازی شد.
نظر شما