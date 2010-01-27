غرب در جنگ پرهزینه افغانستان شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "هرفرید مونکلر" پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه هومبولت برلین درگفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" درباره عملیات غرب در افغانستان اظهار داشت: در اصل غرب در افغانستان شکست خورده است. هرگز تا این حد در بازسازی یک کشور متزلزل هزینه نشده بود و همزمان یک چنین نتیجه ناخوشایندی به دست نیامده بود.

وی در ادامه با اشاره به کنفرانس لندن که فردا برگزار خواهد شد، اظهار داشت: البته در لندن می تواند اتفاقاتی بیافتد که این شکست را محدودتر کند. برای این منظور ضروری است که ما هدفهای واقع بینانه تری را در این کشور تنظیم کنیم و طالبان را به برقراری امنیت در افغانستان علاقمند کرده و در فرم مناسب در ساختارهای قدرتی و سیاسی وارد کنیم.

این پروفسور آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو تصمیم آلمان برای فرستادن نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان را یک تصمیم گیری ارزیابی کرد که کمتر با شرایط واقعی در این کشور بحرانی مرتبط است.

وی در بخش دیگری همچنین تاکید کرد که مسئله افغانستان به ندرت با راهکار نظامی قابل حل است بلکه مسئله این است که ما باید قلب و ذهن مردم افغانستان را به دست آوریم.

مونکلر در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله یمن اشاره کرده و اظهار داشت: ما باید از تجربه های افغانستان درس بگیریم. ما باید از این رژیم حمایت کنیم اما خودمان نباید وارد این کشور شویم چرا که چنین اقدامی عواقب ناخوشایندی به بار خواهد آورد.

