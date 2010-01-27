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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

گردهمایی معاونان اداری مالی دانشگاهها برگزار می شود

گردهمایی معاونان اداری مالی دانشگاهها برگزار می شود

گردهمایی ‌معاونان اداری، مالی ‌و مدیران طرحهای عمرانی‌ دانشگاهها و مراکز پژوهشی‌ سراسر کشور در دانشگاه هرمزگان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مشترک معاونان اداری و مالی و مدیران طرحهای عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی  سراسر کشور با حضور معاون اداری مالی و مدیریت منابع و مدیران کل وزارت علوم طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 28 و 29 بهمن ماه در دانشگاه هرمزگان برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این نشست، ارائه گزارش عملکرد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و اداره کل طرحهای عمرانی پیرامون اعتبارات سال جاری و سال آینده همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع مدیریت هزینه، تحول اداری بهره وری، الگوی توسعه اسلامی ایران و مباحث مرتبط دیگر است.

کد مطلب 1025028

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