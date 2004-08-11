ميزان تزريق آب به ميدان نفتي سلمان به 180 هزار بشكه مي رسد

مديرمهندسي توسعه نفت شركت پترو ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: درحال حاضر روزانه 120هزار بشكه آب به ميدان مشترك سلمان تزريق مي شود كه به منظور افزايش ميزان ضريب استحصال اين ميدان اين ميزان با60 هزار بشكه افزايش به 180 هزار بشكه در روز خواهد رسيد.

اسفنديار علاء الديني درباره وضعيت كنوني پروژه گفت: براي انجام اين پروژه بايد شش حلقه چاه در ميدان حفر شود كه تاكنون دو حلقه آن حفرشده و پيش بيني مي شود حفر چهارحلقه چاه ديگر نيز تا مهرماه سالجاري به پايان رسيده و ميزان تزريق آب به ميدان سلمان كه در زمان جنگ دچار صدمات شديدي شده بود به 180 هزار بشكه در روز افزايش يابد.

وي اضافه كرد: با توجه به اينكه افزايش ضريب استحصال ميادين نفتي از مهمترين برنامه هاي وزارت نفت محسوب مي شود، تزريق گاز و آب نقش مهمي را در افزايش ميزان برداشت از مخازن ايفا مي كند.

به گفته وي، توليد ميدان نفتي سلمان از دو سال گذشته با اجراي طرحهاي تزريق آب از75 هزار بشكه به 123 هزار بشكه در روز افزايش يافته كه با تزريق آب ، توليد اين ميدان افزايش بيشتري مي يابد.

