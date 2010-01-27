راه اندازی مرکز ضدعفونی خودروهای ورودی در مرز ایران و نخجوان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرهاد اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از ساخت این مرکز گفت: داکت ضدعفونی قرنطینه دامپزشکی پایانه مرزی جلفا به زودی به بهره برداری می رسد.

به گفته وی، داکت ضدعفونی تمام اتوماتیک با بهره گیری از تکنولوژی جدید EXEL فرانسه ساخته می شود.

اسماعیلی گفت: این سیستم به منظور پیشگیری از ورود بیماریهای مشترک بین انسان و دام بویژه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و دیگر امراض دامی نصب شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس ضدعفونی کامیونها و سایر وسایل نقلیه را در کمتر از یک دقیقه اتفاقی مهم و موثر در تبادلات مرزی دانست و افزود: در سال آینده نیز با اتصال به خط اینترنت پرسرعت، داکت ضدعفونی پایانه مرزی جلفا در هر لحظه و به صورت آن لاین قابل کنترل خواهد بود.

فرهاد اسماعیلی در ادامه این پروژه را از مفاد تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد ارس با دامپزشکی استان ذکر کرد که در راستای حفظ و حراست از ثروت دامی منطقه و ارتقا بهداشت عمومی شهرستان و استان احداث و به بهره برداری می رسد.

وی تاکید کرد: این طرح با اختصاص هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال از طرف سازمان منطقه ازاد ارس عملیاتی می شود.

اسماعیلی همچنین از دیگر مفاد این تفاهمنامه به آموزش همگانی و فرهنگ سازی برخورد صحیح با پرندگان مهاجر، اجرای سیستم پالایش و بررسی نمونه های طیور بومی و مهاجر در منطقه، مبارزه با بیماریهای واگیردار دام و در نهایت حفظ و ارتقا بهداشت عمومی منطقه ذکر کرد.