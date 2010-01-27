ذخیره آب سد کارون سه به 1.4 میلیارد متر مکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، میزان آب ورودی سد کارون 3 در استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 57 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بر این اساس مجموع آب ورودی به سد کارون 3 از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به یکهزار و 427 میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 907 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

در حال حاضر حجم آب موجود در سد کارون 3 در سال آبی امسال به میزان 367 میلیون مترمکعب رسیده است که حاکی از تکمیل 81 درصدی موجودی مخزن این سد است.

سد کارون ۳ یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران ساخته شده‌ است. هدف از ساخت سد و نیروگاه کارون سه تأمین برق و کنترل سیلاب‌های مخرب است.

نیروگاه کارون سه با ظرفیت دو هزار مگاوات و تولید متوسط انرژی سالانه چهار هزار و 137 میلیون کیلو وات ساعت، برق مورد نیاز کشور را در زمان اوج مصرف تأمین می‌ کند.