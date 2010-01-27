تعداد بیماران سرطانی سال آینده در کشور افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجید رمضانی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید اعضای شورای اداری استان مرکری از بیمارستان آیت الله خوانساری اراک افزود: بیماری سرطان یکی از سه عامل عمده مرگ و میر پس از حوادث و سوانح و بیماری های قلبی عروقی است که در این راستا باید با افزایش مراقبت های درمانی به گونه ای عمل کرد که رشد این بیماری در جامعه مهار شود.

وی اضافه کرد: در گذشته به دلیل نبود مرکز درمانی خاص، بیماران سرطانی برای مداوا با مشکلات فراوان به تهران و اصفهان اعزام می شدند اما اکنون با راه اندازی بیمارستان آیت الله خوانساری علاوه بر خدمات رسانی درمانی به بیماران استان به بیماران استان های همجوار نیز در بحث شیمی درمانی سرویس دهی می شود.

رمضانی افزود: این بیمارستان به عنوان یکی از مراکز مراجعه و مداوای بیماران سرطانی نیازمند حمایت بیشتر بخش غیر دولتی و افراد خیر و انجمن حمایت از بیماران سرطانی در کنار بخش دولتی است تا با تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، خدمات بهتری به بیماران سرطانی ارائه کند.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی نیز گفت: هم اینک 330 بیمار در این انجمن پرونده دارند که در قالب کمک هزینه دارویی، مشاوره پزشکی، ارزاق به آنها خدمات ارائه می شود.

احمد قربانی افزود: پیشگیری و غربالگری از سیاست های اصلی این انجمن است که در این زمینه نیز گامهایی در غربالگری سرطان پروستات برای مردان و سرطان دهانه رحم برای زنان برداشته شده است.

رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک نیز گفت: این بیمارستان 64 تخت مصوب بیمارستانی دارد که 28تخت آن به شیمی درمانی بستری، 12تخت به شیمی درمانی سرپایی ، سه تخت به ICU و مابقی به جراحی اختصاص دارد.

علی ارجمندی افزود: این بیمارستان با کمبود فضای فیزیکی برای ارائه خدمات به بیماران مواجه است و با توجه به آماده بودن طرح ساخت ساختمان اداری و تحقیقاتی، می طلبد خیرین با کمک های خود مساعدت لازم را برای ساخت این مجموعه به کار گیرند.