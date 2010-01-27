هدف ستاد دهه فجر تجلی بیشتر نقش مردم در برنامه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن سعدالدین ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان سمنان گفت: حضور مردم در صحنه افزاینده استحکام نظام است و این مسئله بارها ثابت شده است.

وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در 9 دی ماه گفت: حضور بی نظیر و با شکوه مردم در 9 دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است و این حضور بر استحکام نظام افزوده است.

به گفته وی، پر رنگ تر شدن نقش حضرت امام در پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و تجلی بیشتر نقش ایثارگران از اهداف و برنامه های دهه فجر است.

سعدالدین تصریح کرد: روابط عمومی ها به عنوان مهمترین ابزار و امکانات ارتباطی می توانند در انعکاس دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی نقش آفرین باشند.

نماینده تام الاختیار استاندار سمنان در ستاد دهه فجر استان سمنان یاد آور شد: 16 کمیته برای برگزاری با شکوه برنامه های ایام الله دهه فجر در استان سمنان تشکیل شده است.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان سمنان نیز در این نشست به نقش روابط عمومی ها در حفظ و حراست از ارزش های انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دهه فجر امسال با توجه به وقایع و فتنه های اخیر استکبار جهانی و ایادی داخلی آنها از حساسیت بالایی برخوردار است.

ایرج کارخایی افزود: روابط عمومی ها با همکاری رسانه ها و مطبوعات می توانند در باشکوه تر شدن ایام دهه فجر در استان سمنان و خنثی سازی توطئه ها نقش آفرین باشند.