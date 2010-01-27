15 واحد تولیدی در چهار محال و بختیاری افتتاح می شود

علی بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه 15 واحد تولیدی در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این میزان واحد تولیدی با سرمایه گذاری 227 میلیارد ریال و اشتغال 251 نفر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این تعداد واحدهای تولیدی در زمینه مصنوعات چوبی، شیمیایی، فلزات و ماشین سازی به بهره برداری می رسد.

بلالی با بیان اینکه تعداد 20 پروژه عمرانی با اعتبار 25 میلیون ریال در استان افتتاح می شوند، بیان داشت: این تعداد پروژه های عمرانی در بخش زیر سازی معابر، شبکه فاضلاب، شبکه گاز و برق شهرک ها، آبیاری تحت فشار فضای سبز شهرکها، اجرای کانال و جدول گذاری، منبع بتونی و.. است.

وی اذعان داشت: در ایام دهه فجر پنج پروژه با اعتبار 19 میلیارد ریال کلنگ زنی می شوند.

بلالی با بیان اینکه شهرکهای صنعتی بعد از انقلاب اسلامی در این استان به وجود آمده اند، بیان داشت: در این استان پس از انقلاب 27 شهرک صنعتی در حیطه صنعت با اشتغال ده هزار و 300 نفر و 500 واحد صنعتی در استان ایجاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: در دهه فجر سال جاری 10 برنامه توسط شرکت شهرک های صنعتی در سطح استان برگزار می شود.

وی یاد آور شد: برنامه های از قبیل برگزاری جشن تبین دستاورد های انقلاب در صنعت، آذین بندی سر در شهرک های صنعتی استان، برگزاری تور صنعتی به منظور آشنایی اقشار جامعه در حیطه صنعت، تهیه بروشور وcd تبلیغاتی ازعملکرد صنعتی و.. است.

بلالی افزود: استان چهار محال و بختیاری تنها استان در سطح کشور است که کمیته شهرک های صنعتی را در دهه فجر دارا است.