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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم بین المللی به شرح زیر است.

 -فعالان ضد جنگ در لندن خواستار محاکمه رسمی تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا شدند.

 

- تونی بلر از مشارکت خود در جنگ عراق دفاع کرد.

- توهین و آزار جنسی زلزله زدگان هائیتی.

- فلسطینی ها گزارش جنگ غزه را به سازمان ملل تحویل دادند.

- هیلاری کلینتون: با اعضای اصلی طالبان گفتگو نخواهیم کرد.

- سازمان ملل نسبت به عمیق تر شدن بحران انسانی در یمن هشدار داد.

- انتقاد هیلاری کلینتون از چین بدلیل نپیوستن این کشور به تحریم های غرب علیه ایران.

 

- نرخ بیکاری در 16 کشور اروپایی که از واحد پول یورو استفاده می کنند به بالاترین حد خود از زمان معرفی یورو به عنوان واحد پول اروپا رسید.

 

- اکوادور بار دیگر درباره همکاری نظامی آمریکا و کلمبیا ابراز نگرانی کرد.

- چین به آمریکا درباره فروش تسلیحات به تایوان هشدار داد و آن را تخریب کننده روابط دو کشور توصیف کرد.

 

- آمریکا اعلام کرد: پیشنهاد تبادل اورانیوم به ایران که مورد حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد همچنان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 1025037

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