عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تونی بلر از مشارکت خود در جنگ عراق دفاع کرد.
- توهین و آزار جنسی زلزله زدگان هائیتی.
- فلسطینی ها گزارش جنگ غزه را به سازمان ملل تحویل دادند.
- هیلاری کلینتون: با اعضای اصلی طالبان گفتگو نخواهیم کرد.
- سازمان ملل نسبت به عمیق تر شدن بحران انسانی در یمن هشدار داد.
- انتقاد هیلاری کلینتون از چین بدلیل نپیوستن این کشور به تحریم های غرب علیه ایران.
- نرخ بیکاری در 16 کشور اروپایی که از واحد پول یورو استفاده می کنند به بالاترین حد خود از زمان معرفی یورو به عنوان واحد پول اروپا رسید.
- اکوادور بار دیگر درباره همکاری نظامی آمریکا و کلمبیا ابراز نگرانی کرد.
- چین به آمریکا درباره فروش تسلیحات به تایوان هشدار داد و آن را تخریب کننده روابط دو کشور توصیف کرد.
- آمریکا اعلام کرد: پیشنهاد تبادل اورانیوم به ایران که مورد حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد همچنان در دستور کار قرار دارد.
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