عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-فعالان ضد جنگ در لندن خواستار محاکمه رسمی تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا شدند.

- تونی بلر از مشارکت خود در جنگ عراق دفاع کرد.





- توهین و آزار جنسی زلزله زدگان هائیتی.



- فلسطینی ها گزارش جنگ غزه را به سازمان ملل تحویل دادند.



- هیلاری کلینتون: با اعضای اصلی طالبان گفتگو نخواهیم کرد.



- سازمان ملل نسبت به عمیق تر شدن بحران انسانی در یمن هشدار داد.



- انتقاد هیلاری کلینتون از چین بدلیل نپیوستن این کشور به تحریم های غرب علیه ایران.

- نرخ بیکاری در 16 کشور اروپایی که از واحد پول یورو استفاده می کنند به بالاترین حد خود از زمان معرفی یورو به عنوان واحد پول اروپا رسید.

- اکوادور بار دیگر درباره همکاری نظامی آمریکا و کلمبیا ابراز نگرانی کرد.





- چین به آمریکا درباره فروش تسلیحات به تایوان هشدار داد و آن را تخریب کننده روابط دو کشور توصیف کرد.

- آمریکا اعلام کرد: پیشنهاد تبادل اورانیوم به ایران که مورد حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد همچنان در دستور کار قرار دارد.