توسعه استان زنجان نیازمند اجرای طرحهای مهم و بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در جمع تعدای از سرمایه گذاران خارجی افزود: استان زنجان با توجه به پتانسیلهای خوبی که دارد و استقبال خوبی هم که مردم از کارهای فرودگاه دارند در اولویت اول تجهیز و خرید هواپیما نیاز مبرم استان است .

وی ادامه داد: یک جلسه کارشناسی برای یک تفاهمنامه برای بحث طرح گردشگری مربوط به گاوازنگ و فرودگاه و تکمیل و تجهیز هواپیما را از تفاهمنامه های مهم عنوان کرد باید تنظیم درستی در این زمینه صورت گیرد

استاندار زنجان افزود: اجرای طرحهای مهم چون پالایشگاه، نیروگاه، منطقه ی ویژه اقتصادی و گردشگری، موجب تحول و توسعه استان در بخشهای مختلف خواهد شد.

رئوفی نژاد گفت: ظرفیت، فضا و موقعیت سرمایه گذاری در استان زنجان نسبت به دیگر مناطق کشور بسیار مناسب و مطلوب است.

وی یادآورشد:‌ استان زنجان به لحاظ برخورداری از موقعیت و مزایای مطلوب، نسبت به 20 استان کشور منحصر به فرد و محیطی قابل اعتماد برای سرمایه گذاران محسوب می شود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه زنجان به عنوان دروازه ورودی 10 استان کشور محسوب می شود افزود:‌ ریسک سرمایه گذاری در این منطقه بسیار پایین و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان بسیار راحت است.

استاندار زنجان تاکید کرد: فضای استان برای هر تعداد سرمایه گذاری کاملا آماده است و هر نوع امکاناتی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

استان زنجان بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در تمام حوزه هاست

معاون برنامه ریزی و اقتصادی استانداری زنجان گفت: استان زنجان با توجه به پتانسیلهایی که در گردشگری و کشاورزی و صنعتی دارد بستر مناسبی برای سرمایه گذاری است.

محمد حسین فروزان مهر افزود: استان زنجان می تواند در حوزه های گردشگری، فرودگاه، پتروشیمی و پالایشگاههای سیکل ترکیبی که جزو مصوبات است در این زمینه مشارکت داشته باشد و لذا با شروع کار امیدواریم شاهد توسعه استان باشیم.

وی همچنین اظهار داشت: بحث های کارشناسی طی دو جلسه طبق مقررات فنی بین استانداری و شرکت چینی انعقاد قرار داد شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی استانداری زنجان گفت: استان زنجان با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهایی که دارد باید خرید و تجهیز هواپیما را نیاز اصلی مردم و استان بداند و بر لزوم حل موانع بر سراه برنامه ریزی ها ی لازم را داشته باشد.

فروزان مهر افزود: فرودگاه استان زنجان به لحاظ پهنای باند شرایط خوبی دارد و از طریق تجهیز این فرودگاه و اخذ مجوز هوایی این فرودگاه فعال خواهد شد.

وی اظهار داشت: به خاطر زمینه هایی که در کشاورزی وجود دارد فرصت خوبی است برای توجیه اقتصادی و استان به لحاظ وجود تعداد مسافر و همچنین زمینه پرواز هوایی باربری را در استان خواهیم داشت و صادرات را به حوزه خلیج فارس بالانس خواهیم داد.

فروزان همچنین پرواز هوایی در استان را دو پرواز در هفته عنوان کرد و افزود: شروع پرواز به کیش و عتبات و عالیات و خارج از کشور در دهه فجر استارات زده خواهد شد و لذا استان به به چهت استقرار خوبی که در شمال و غرب کشور دارد می تواند خطوط ارزشی هوایی خوبی را داشته باشد.