یک هزار برنامه ورزشی در دهه فجر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین وردیانی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر افزود: برگزاری مسابقه اتومبیلرانی سرعت، مسابقه طناب کشی و پرواز بادبادکها، همایش ورزش بانوان، همایش دوچرخه سواری همگانی و مسابقه دوستانه پیشکسوتان فوتبال بوشهر و برازجان از مهمترین برنامه های پیش بینی شده برای این ایام است .

وی اظهار داشت: برگزاری مراسم معنوی زیارت عاشورا، عطر افشانی قبور مطهر شهدا، حضور جامعه ورزش در نماز جمعه، برگزاری مسابقات والیبال و قایقرانی پیشکسوتان استان، حضور پر شور جامعه ورزش در راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در طول این ایام در سطح استان را از دیگر برنامه های این اداره کل در دهه فجر است.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر گفت: طی این دهه 6 پروژه ورزشی شامل سالن های ورزشی جم، بوشهر، گورک، بادوله، زمین ساحلی گناوه و سالن شطرنج بوشهر به بهره برداری خواهد رسید.

وردیانی با اشاره به روند رو به رشد جمعیت ورزشکار استان، یادآور شد: هم اکنون 48 هزار و 413 ورزشکار در قالب 335 باشگاه در 43 رشته ورزشی در استان فعالیت می کنند .

وی اضافه کرد: در بخش توسعه فضاهای ورزشی با حمایت دولت در مقایسه با چهار سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته ایم به طوریکه سرانه فضای ورزشی استان از 32 سانتی متر در چهارسال گذشته هم اکنون به بیش از 60 سانتی متر رسیده است .

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر گفت: امروز همه شهرهای استان سالن ورزشی دارند و ساخت سالن در اکثر روستاها نیز در دست انجام است .