به گزارش خبرنگار مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا ، اسامی نامزد های جایزه چهره‌های در حال ظهور امسال خود را اعلام کرد .این جایزه روز بیستم فوریه در جریان برگزاری مراسم اهدای جایزه ایفتای امسال به فرد برگزیده اهدا می‌شود.



نامزد های این جایزه عبارتند از :

ماگارت کورکی ،نویسنده و کارگردان فیلم "ایمون"، درن هیلی بازیگر دو فیلم "وحشی" و" ایمون"،تام مور کارگردان و تهیه کننده فیلم "راز کل ها"،برندان مالدونی نویسنده و کارگردان فیلم "وحشی" ،رابرت شیهان بازیگر فیلم " بمب تمشکی" و کن وادروپ کارگردان "او یا او".



سال گذشته مایکل فاسبندر و سائویرس رونان برنده جایزه چهره‌های در حال ظهور جوایز ایفتا شده بودند.



این موریارتی مدیر اجرایی جوایز ایفتا در این باره گفت : این جایزه پر اهمیت توجه‌ها را به استعداد‌های نوخاسته سینمای ایرلند جلب می‌کند و در سرنوشت حرفه‌ای آنان تاثیر گذار است.شش نو ستاره ایرلندی حاضر در فهرست نامزد های جایزه امسال ،استعداد خود را در سطح جهانی به رخ کشیده‌اند.



کد مطلب 1025046