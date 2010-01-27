85 درصد خدمات بهزیستی کشور به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سیدحسین خادم حسینی ظهر چهار شنبه در ایلام با اعلام این مطلب افزود: اکنون 18هزار مرکز بهزیستی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای ماده 26 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در راستای خصوصی سازی و برون سپاری فعالیتها و ظایف سازمان به بخش غیر دولتی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: این مراکز شامل 14هزار مهد کودک به همراه چهار هزار مرکز این سازمان در حوزه های مختلف توانبخشی، امور اجتماعی پیشگیری از جمله مراکز درمان ترک اعتیاد، شبه خانواده، نگهداری سالمندان، مشاوره و... است.

این مسئول با اشاره به اینکه خدمات حاکمیتی این سازمان در حوزه آسیبهای اجتماعی و ساماندهی زنان و دختران در معرض آسیب توسط بهزیستی و به صورت دولتی انجام می شود، اظهار داشت: تا قبل از دولت نهم تنها 40 درصد فعالیتهای این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده بود که اکنون به پوشش دو برابری تبدیل شده است.

به گفته وی واگذاری این فعالیتها به بخش خصوصی نقش مهمی در کاهش هزینه ها، جلوگیری از گسترش بدنه دولت، افزایش کیفیت خدمات، بالا رفتن سرعت خدمات دهی و بهینه سازی امور و منابع دارد.

حسینی وظیفه این سازمان را سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در راستای انجام وظالیف نظارتی مستمر، غیرمستمر و مقطعی عنوان کرد و افزود: در راستای بررسی عملکرد فعالیتهای این مراکز، طرح نظارت فراگیر از کلیه مراکز سازمان اعم از دولتی و خصوصی به استثنای مهدهای کودک و کلینیکهای مددکاری به صورت مقطعی از سال گذشته و به صورت گسترده تر در سال جاری در استانهای کشور انجام گرفت.

وی یادآور شد: در این طرح کلیه نقاط قوت و ضعف این مراکز بررسی و در بانک اطلاعاتی جمع آوری و ثبت شد که با استفاده از آن طراحی و سیاستگذاریهای سازمان برای ادامه فعالیت آنها انجام خواهد شد.