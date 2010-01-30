به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این اپیزود از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" پنج‌شنبه در تهران شروع شد، فیلمنامه این اپیزود نوشته طلا معتضدی است. داود رشیدی، نوید خداشناس و نازآفرین کاظمی بازیگران این اپیزود هستند. داستان آن درباره پیرمردی است که حاضر نیست به کسی کمک کند...

در مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" داستان‌های واقعی روایت می‌شود. سرپرستی نویسندگان مجموعه به عهده عباس نعمتی است و مهدی شاه‌پیری، طلا معتضدی، امیر بقایی، صادق بختیاری، حسن محمودی، محسن یوسفی و علیرضا جوانمرد نویسندگان آن هستند.

هاشم عطار تصویربردار، خاطره خاشعی طراح چهره‌پرداز، امید مظاهری طراح صحنه و لباس و علی نعمتی صدابردار این پروژه هستند. راما قویدل، مهدی گلستانه و شهره سلطانی کارگردان‌های دیگر این مجموعه هستند که برای پخش از شبکه تهران تولید می‌شود.