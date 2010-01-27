دولت 20 هزار میلیارد ریال به جبران خشکسالی اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر در مهدی شهر، اسماعیل نگارش ظهر چهارشنبه در اولین کارگاه علمی آموزشی تنش های محیطی و راه های مقابله با آن در استان سمنان در مهدی شهر گفت: 50 درصد اعتبارات خشکسالی امسال در اختیار استان ها قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ایران همواره در معرض پدیده خشکسالی است، گفت: جلوگیری از خشکسالی امکان ندارد بلکه باید برای مقابله با آن آمادگی داشته باشیم .

به گفته وی، خشکسالی های روی داده در ایران عمدتا ناحیه ای و منطقه ای بوده است و دو مرتبه نیز خشکسالی در کشور سراسری بوده است.

رئیس کمیته اجرای استراتژی ملی خشکسالی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه خشکسالی پدیده‌ای است که به صورت آرام وارد شرایط اقلیمی کشور می ‌شود، گفت: اگر کشور برای رویارویی با پدیده خشکسالی آمادگی کامل را نداشته باشد نمی تواند خسارت‌ها را به حداقل رساند .

به گفته وی، با یافته‌های علمی و بررسی ‌های کارشناسان به طور یقین می ‌توان گفت که با استفاده از روش‌های اجرایی، علمی و فنی می ‌توان میزان خسارت را در بخش خشکسالی کاهش داد .

نگارش از تدوین راهبردهای عملی رویارویی با خشکسالی در کشور خبر داد و گفت: راهبرد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی شناخته شده است.