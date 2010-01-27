به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال اول اجرا تاکید کرده که معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور از پیش بینی اعتبار 38 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده خبر داده است.

در تبصره 3 ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که اخیرا رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده، آمده است: قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین شود که برای مدت یکسال حداقل مبلغ 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر مبلغ 20 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آید.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به خبرنگاران گفته است: در لایحه بودجه سال آینده 8 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و در راستای هدفمندشدن یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی همچنین افزوده است: در ردیف بودجه شرکتهای دولتی نیز 30 هزار میلیارد تومانی اعتبار از هدفمند کردن یارانه‌ها ناشی می‌شو

این در حالی است که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در بودجه سال آینده حدود 40 هزار میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت پیش بینی شده است. رضا عبدالهی نماینده ماهنشان اظهار داشت: مصوبه مجلس به منظور پیش بینی درآمد هدفمند کردن یارانه ها در بودجه حداقل 10 هزار میلیارد تومان و سقف آن 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در همین حال، غلامرضا مصباحی مقدم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ مجلس برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سال اول حداکثر 20 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و چنانچه دولت بیش از این مبلغ در نظر داشته باشد مجلس آن را کم خواهد کرد.

وی افزود: دولت نمی تواند بیش از آنچه که مجلس مصوب کرد در نظر بگیرد و از نظر مجلس بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای اجرا شدن این لایحه در سال اول قابل قبول نیست.

مصباحی مقدم تاکید کرد: هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس و در کمیسیونهای مجلس سقف این بودجه در حد قانون یعنی همان 20 هزار میلیارد تومان تعیین خواهد شد چرا که مجلس نمی خواهد شروع اصلاح قیمتها خیلی بالا باشد چرا که در آن صورت رشد تورم به همراه خواهد داشت.

همچنین احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این باره گفته است: مجلس قطعاً اجازه اصلاح قیمتها بیش از سقف قانون را نخواهد داد.