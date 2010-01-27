ظرفیت عملیاتی بندرشهید رجایی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد رضا پور رجبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در این باره گفت: این گنتری کرین در سال 86 بر اثر برخورد یک فروند کشتی چینی با آن آسیب دید و عملا امکان بهره برداری از آن فراهم نبود.

وی افزود : پس از بررسیهای انجام شده مقصر حادثه، کشتی معرفی شد که در نهایت خسارت این حادثه نیز توسط شرکت بیمه پرداخت شد.

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پس از مطالعات و بررسیهای به عمل آمده و به منظور تسریع در راه اندازی سایر جرثقیل ها عملیات جابجایی و خروج گنتری کرین آسیب دیده از مسیر تردد سایر جرثقیلها و سپس انتقال آن به منتهی الیه شرق اسکله در اولویت قرار گرفت.

پوررجبی اضافه کرد: در همین راستا قرار دادی با شرکت ZPMC به مبلغ 25 میلیون دلار منعقد شد که در نهایت پس از یک سال عملیات تعمیر، این جرثقیل به چرخه عملیاتی بندر شهید رجایی افزوده شد.

وی گفت: با توجه به اینکه این جرثقیل مابین جرثقیل هایی بود که مشغول بهره برداری بودند، بنابراین نیاز بود که این جرثقیل جهت تعمیر از ریل خارج و به سمت شرقی جهت تعمیر هدایت شود که این امر موجب افزایش زمان تعمیر و بهره برداری مجدد از آن شد.

پوررجبی افزود: این پروژه پس از تحویل موقت و انجام تست های لازم، در حال حاضر بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه می دهد و تاکنون بیش از 100ساعت عملیات انجام داده است.

وی گفت: با فعالیت این گنتری کرین یک هشتم به ظرفیت عملیاتی ترمینال کانیتنری بندر شهید رجایی افزوده می شود و در کنار آن می توان در جهت رونق ترانشیپ از آن بهره برد.

این گنتری کرین 65 تن ظرفیت عملیاتی دارد و در حال حاضر 8 دستگاه از این گنتری کرین ها در بندرشهید رجایی مشغول فعالیت می باشند.