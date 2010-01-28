به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه نهم بهمن‌ماه چهار فیلم در سینمای رسانه‌ها به روی پرده می‌رود. سانس اول فیلمی نمایش داده نمی‌شود و در سانس پایانی در جدول "آدمکش" به کارگردانی رضا کریمی قرار دارد که این فیلم با نظر تهیه‌کننده از جشنواره خارج شده و هنوز جایگزین آن اعلام نشده است.

ترانه کوچک من پنجمین ساخته مسعود کرامتی است که بیشتر در ژانر کودک و نوجوان فعالیت می‌کند. این فیلم از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی است که قرار بود برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان آماده نمایش شود. مسعود کرامتی و بهناز جعفری بازیگران این فیلم هستند که داستان متفاوت و جذابی دارد.

زمزمه با باد فیلمی از شهرام علیدی است که تاکنون در جشنواره‌های خارجی جوایز متعددی را از آن خود کرده است. "زمزمه با باد" درباره تقابل مرگ و زندگی است. در این فیلم عمر چاوشین، مریم بوبانی، محرم حسین قادر، ولید معروف، فاخر محمد بارزانی، بیستون علی قادر، جلیل عزیز حسین و... بازی کرده‌اند.

بدرود بغداد اولین ساخته مهدی نادری است که پیش از این "مرا ببخش مادر" نام داشت. این فیلم به موضوع جنگ عراق و امریکا می‌پردازد و در آن مصطفی زمانی، پانته‌آ بهرام، مزدک میرعابدینی و... بازی می‌کنند. بازیگران در این فیلم سینمایی به زبان عربی و انگلیسی صحبت می‌کنند.

پشت در خبری نیست این فیلم تلویزیونی به کارگردانی شبنم عرفی نژاد درباره دزدی است که به دیدن خواهرش می‌رود اما اتفاقی می‌افتد که مجبور می‌شود فرار کند. مهدی هاشمی، رویا نونهالی، شهرام حقیقت‌دوست، صالح میرزا آقایی،‌ سوسن پرور،‌ مهدی فریمان و وحید ملکی در این فیلم 90 دقیقه‌ای بازی می‌کنند.