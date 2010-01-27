سوخت جهان هستی رو به اتمام است

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان استرالیایی طی این مطالعه به محاسبه میزان افت جهان هستی پرداختند. میزان افت در مورد خودروها میزان تاثیرگذاری خودروها و میزان کارکرد آنها را نمایان می سازد. محققان با استفاده از این اطلاعات که تعداد و ابعاد سیاهچاله ها را نیز در بر دارد دریافتند کائنات از افتی 30 بار بیشتر از آنچه در گذشته محاسبه شده بود برخوردار است.

به گفته دانشمندان ستاره ها، نور ستاره ها و پس زمینه ماکروویو کیهانی از عوامل افت کائنات به شمار می روند و طی این تحقیقات میزان افت ماده تاریک نیز تخمین زده شده است. جهان حیات خود را در حالتی بسیار کوچک از افت آغاز کرده است و بر اساس قانون دوم ترمودینامیک از آن زمان تا کنون این افت رو به افزایش گذاشته است.

محققان معتقدند این پدیده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا میزان انرژی موجود برای زندگی به خصوص زندگی زمینی در جهان به شدت به میزان افت در کائنات بستگی دارد و به همین دلیل دانستن میزان انرژی موجود برای گونه های زنده موجود در جهان هستی و موقعیت این انرژی بسیار حیاتی است و اولین قدم در مسیر دستیابی به این درک محاسبه میزان افت انرژی در جهان خواهد بود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، قدم بعدی برای تخمین میزان انرژی باقی مانده در جهان محاسبه فاصله تا حداکثر میزان افت، محاسبه میزان افت تولید شده و مدت زمان باقی مانده تا نابودی کلی حیات و جهان است.