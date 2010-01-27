به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل بهزیستی استان ایلام بعد ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح این کارگاه با گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: این ایام دهه نور و رحمت است چراکه امام راحل به پشتوانه ملت، ایران را از ظلم و ستم رهایی و نظام اسلامی را در این کشور احیا کرد.

صادق رستمی افزود: این انقلاب اسلامی با گذشت 31 سال روز به روز در حال پیشرفت و ترقی و بهترین الگو برای ملتهای آزاده جهان است.

معان امور اجتماعی بهزیستی استان ایلام نیز در خصوص برگزاری این کارگاه گفت: در این دوره آموزشی 50 نفر از مددکاران، کارشناسان اجتماعی و پایشگران امور اجتماعی بهزیستی از شهرستانهای مختلف ایلام شرکت دارند.

فرخ لقا جمشیدزاده افزود: شرکت کنندگان به مدت دور روز با مباحث مفاهیم ساختاری خانواده و مددکاری آسیبهای درون خانوادگی، مددکاری در ازدواج و آزمونهای روانی در مددکاری خانواده، مفاهیم مددکاری در عمل و مددکاری کودک، فنون گزارش نویسی، مصاحبه و مشاوره، الگوهای ارتباطی در خانواده، راهبردهای مداخله در خانواده و آسیب شناسی خانواده و مددکاری اجتماعی آشنا خواهد شد.

وی گفت: کار آموزش این دوره را استاد "رحیمی" از مددکاران عضو کانون مددکاری کشور برعهده دارد.